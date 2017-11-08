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Биржа труда: каких специалистов не хватает

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 08, 14:00   |   Комментариев: 0

Как в прошлом году, так и в этом на Бирже труда наибольшим спросом пользуется профессия водителя грузовых автомобилей. Хотя иногда работодатели образуют немалые очереди, пустые рабочие места трудно заполнить, так как претенденты недостаточно квалифицированны и опытны.

Фото BFL

Фото BFL

В первом полугодии 2017 года наибольшим спросом пользовались водители тяжеловесных грузовиков и грузовых транспортных средств. Их больше всего не хватало и в первом полугодии прошлого года. Правда, спрос за год снизился наполовину – в первом полугодии прошлого года было зарегистрировано более 12 тыс. свободных мест для таких специалистов, в этом году – чуть более 6 тыс.

На втором месте по популярности – продавцы. Работодатели в первом полугодии этого года зарегистрировали около 6 тыс. свободных рабочих мест.

Уже чуть меньше требуется водителей легковых автомобилей, такси и фургонов – почти 4 тыс. На пятом месте – повара, на шестом – маляры, на седьмом – каменщики, на восьмом – сварщики, на девятом – бетонщики. На последнем, десятом месте – портные, меховщики, шапочники.

На Бирже труда также зарегистрировано много свободных рабочих мест для строителей, администраторов, укладчиков плитки, парикмахеров, плотников и т. п.

Рабочие места трудно заполнить, так как претенденты недостаточно компетентны, им не хватает квалификации и опыта, поясняет Биржа труда.

«Чаще всего требуются следующие компетенции: знание иностранных языков (в основном английский, русский) – особенно для менеджеров в транспортном секторе, руководителей, продавцов, навыки работы с компьютером, знание программ MS Office, знание требований рабочей безопасности, водительское удостоверение, другие удостоверения», – поясняют специалисты Биржи труда.

Они отмечают, что снижается спрос на ручной труд – работодателей интересуют ответственные работники, которые умеют работать на компьютеризованных, автоматизированных рабочих местах.

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