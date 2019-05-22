Бизнес-центры в Перкункемисе

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Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти. На ул. Укмергес появится 7-этажное административное здание. Сообщается, что заказчик – компания BH MERAKI, а проектирует здание Architektūros kūrybinė grupė. Намечается, что на цокольном этаже здания будут коммерческие помещения, общие коридоры, конференц-залы, ресторан, стоянки для велосипедов и площадка для авто. На 1-7 этажах разместятся офисы. Его общая площадь составит 24 621 кв. м. На подземной стоянке будут места для 348 автомобилей, наверху – для 78.

«Рядом со зданием спроектировали освещенный двор площадью 3200 кв. м, он находится между проектируемым зданием и торговым парком Domus Pro. Там будут спортплощадка, детская площадка, баскетбольная площадка и две террасы для отдыха офисных работников. Кроме того, там будут бетонные скамейки, держатели для велосипедов», – сообщает Architektūros kūrybinė grupė.

По словам главного архитектора Миндаугаса Пакальниса, сейчас проводят исследование потенциала развития жилых, коммерческих зданий в Перкункемисе. В нем участвуют и жители района. После проведения исследования будут решать, как корректировать детальный план. В настоящее время в этом микрорайоне много жилья, а рабочих мест и услуг мало. Появление бизнес-центра поможет людям найти работу недалеко от места жительства, не придется ездить в центр.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt