Бизнес почувствовал возросшую конкуренцию на литовском рынке поставок газа

Летом прошлого года истек срок скидки на цену на газ российского “Газпрома”, экспортировавшийся им литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT). Благодаря этой скидке компания LDT доминировала на рынке поставок газа бизнесу, однако теперь конкурентная борьба обостряется, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Изменилась конъюнктура ценообразования. До этого были цена на газ и маржа – частично цена администрирования, частично цена разных налогов. Теперь она резко уменьшилась. Видно, что потребители могут от этого выиграть. Мы чувствительны к цене на тепло, в которой газовая составляющая является одной из главных, поэтому более дешевый газ позволяет сделать свой продукт дешевле”, – говорит директор занимающейся выращиванием овощей в теплицах компании Kietaviskiu gausa Миндаугас Пупенис.

Энергетик компании по производству замороженной продукции Mantinga Миндаугас Висялга говорит, что конкуренция поставщиков газа началась не на стыке двух годов, а раньше. По его словам, еще в прошлом году все знали, что скидка истечет, и уже летом появились компании, которые стали предлагать поставки газа. М. Висялга сказал, что конкуренция на рынке от этого только возрастет.

BNS

Метки: Литва