Бизнес поддерживает идею виртуальной штаб-квартиры компании

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Предложение литовского министерства экономики узаконить виртуальную штаб-квартиру компании позволит представить Литву как конкурентоспособное государство, создающее современные условия для бизнеса, утверждают представители сектора информационных технологий и иностранные инвесторы.

«Очень хорошо, что такие предложения выходят на дневной свет, они демонстрируют, что Литва может быть прогрессивным государством. Иногда у нас слишком мало доверия для принятия прогрессивных и смелых решений, а это конкретный пример того, что можем воспользоваться технологиями для реальных изменений по улучшению бизнес-климата», — сказал BNS директор ассоциации компаний информационных технологий Infobalt Паулюс Вяртелка.

По его словам, возможность учредить компанию без требования «физического почтового ящика» устранит еще одно бюрократическое препятствие для развития бизнеса.

«Цифровая экономика меняет реальность, мы видим, что не везде нужны эти физические штаб-квартиры. Это прекрасное предложение, которым, я полагаю, мы сможем гордиться и рекламировать себя в мире, показывать, чего мы строим», — сказал П. Вяртелка.

Исполнительный директор ассоциации инвесторов Investuotojų forumas Рута Скирене акцентирует, что все решения, улучшающие условия для бизнеса, следует оценивать положительно.

«Мы всегда поддерживаем инновативные решения, особенно такие, которые улучшают бизнес-климат. Я считаю, что виртуальная штаб-квартира может быть совершенно недалекое будущее всего бизнеса», — сказала она BNS.

Во вторник Минэкономики сообщило о выдвигаемом предложениии узаконить виртуальную штаб-квартиру в Литве – это предоставит возможность учреждать компании. У которых нет адреса физического адреса помещений, а все общение с государственными ведомствами будет происходить лишь в виртуальном пространстве. Приняв такое предложение, Литва может стать одной из первых стран в мире, узаконивших виртуальную штаб-квартиру.

BNS