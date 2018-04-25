Благоустройство городской среды

🔊 Воспроизвести

В Литве установились сложные погодные условия. Минусовая температура сменяется потеплением, на дорогах и тротуарах образуются скользкие участки, гололед. Жителям Вильнюса предложили самостоятельно посыпать песком и солью улицы.

Емкости с реагентом расположены в 60 точках литовской столицы, жители города могут пользоваться ими бесплатно. Это оранжевые пластиковые контейнеры, каждый из которых наполнен смесью соли и песка. Контейнеры размещены в 60 точках города, не включенных в списки улиц, которые обслуживаются зимой.

«Мы разместили контейнеры с песком, чтобы при сложных погодных условиях жители имели возможность сами посыпать скользкие участки — склоны, спуски, ступеньки или тротуар, пока прибудет техника предприятий, обслуживающих город. Очень важно, чтобы жители Вильнюса как можно безопаснее достигали цели своего путешествия», — сказал директор Grinda Кястутис Вайцекютис.

Жители столицы могут использовать емкости бесплатно. Если реагент закончится, горожане могут оповестить об этом службу по короткому номеру телефона, который указан на каждом контейнере.

Всего емкость вмещает в себя 300 килограммов реагента.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt