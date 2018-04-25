Благоустройство зон отдыха в лесах и парках

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С 2020 года в парках и на охраняемых территориях вместо уличных туалетов начнут оборудовать современные очистные сооружения, сообщает BNS.

19 марта парламент в первом чтении обсуждал соответствующие поправки к законам о лесе и охраняемых территориях. «Чтобы люди не ходили в уличные туалеты, а могли пользоваться нормальными цивилизованными очистными сооружениями», – сказал представитель «Порядка и справедливости» Ремигиюс Жемайтайтис, представивший соответствующие поправки.

Согласно поправкам, около построек в лесу можно будет оборудовать несложные инженерные сооружения: очистные сооружения, резервуары для них и колодцы, канализационные сети и скважины для добычи воды. «Немалая часть объектов недвижимости, зданий, построек уже приватизирована или сейчас включена через Имущественный банк в программу приватизации, лесничества, другие учреждения, государственные ведомства продают места отдыха, гаражи, кемпинги и другие хозпостройки. И сейчас на этих местах они не могут оборудовать очистные сооружения, колодцы, скважины», – сказал Жемайтайтис.

Консерватор Эдмундас Пупинис сказал, что в будущем в таких местах, если будут приняты поправки, могут появиться новые постройки. С ним согласился и глава Комитета экономики Юргис Разма, который считает, что такие поправки разрешат строительство в лесах.

Кроме того, европейские власти призвали Литву демонтировать устаревшие плотины, сообщает LRT Radijas.

По официальным данным, в республике всего более двух тысяч плотин. При этом местонахождение и состояние еще нескольких сотен из них до сих пор неизвестно. Как считают европейские экологи, многие из них находятся в плачевном состоянии. Из-за устаревших сооружений ухудшается качество воды, а рыба не может свободно мигрировать.

Экологи также отметили, что кроме вреда окружающей среде плотины могут быть опасны и для человека. Поскольку многие из этих конструкций находятся в аварийном состоянии, человек может упасть с них и получить травмы. В Министерстве окружающей среды Литвы приняли решение пересмотреть состояние плотин и ликвидировать или отремонтировать их. Кроме того, демонтирование плотин должно улучшить качество воды, а также возможности для миграции рыб.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ