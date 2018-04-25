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Как-то непроизвольно у меня появилась игра, которой я время от времени забавляюсь. Состоит она в следующем: беру слово и начинаю размышлять, какие воспоминания и ассоциации из прошлого оно у меня вызывает, и поменялось ли как-нибудь с годами его значение. Хочу предложить вам другой ее вариант.

Давайте заглянем в православный календарь, найдем там имя святого, о котором мы ничего не знаем, и попробуем представить себе этого человека, кем он был, чем прославился. Откроем календарь, например, на 23 февраля (10.II по старому стилю). Там, в частности, написано «Благоверная княгиня Анна Новгородская (1056)». Какой она могла быть, знатная русская женщина ХI века? Спокойная, тихая, мудрая воспитательница своих детей, опора в быту супругу и любительница почитать на досуге Священное Писание. Ну, для романтичности можно еще нафантазировать, что была она незнатного рода, и князь взял ее в жены по любви вопреки желаниям своего окружения. Как это было с Петром и Февронией Муромскими.

Однако с Анной Новгородской почти все было иначе. Была она шведкой, дочерью короля Олафа Шетконунга. Образование по тем временам получила очень хорошее: знала Писание, историю, литературу. Детям своим рассказывала не сказки, а скандинавские саги. И еще владела оружием, скакала на коне, и даже был у нее свой воинский отряд, которым с успехом командовала. И звали ее Ингегерда. А еще пыталась она помогать отцу править. Давала дельные советы. Только не всегда Олаф слушал ее и порой взрывался, так как был не современным флегматичным шведом, а викингом.

Решил христианнейший король (такое прозвище было у Шетконунга) выдать дочь замуж за того, «кто был достоин его дружбы». И стала принцесса Ингегерда женой великого киевского князя Ярослава Мудрого. Приняла православие, а с ним и новое имя – Ирина. В приданое получила она город Айдельгаборг (Старая Ладога).

При Ярославе Киевская Русь достигла культурного расцвета: возник Печерский монастырь, быстро и плодотворно учились русские у греков зодчеству и иконописи, грамотность была всеобщей. Появились первые переводы на славянский язык и оригинальные литературные произведения. Свод законов «Русская правда», первая библиотека, общедоступные бесплатные школы – это и много другое возникло в правление Ярослава и Ирины-Ингегерды. А если учесть, что князь большую часть времени проводил в походах, то понятно, какова во всем этом заслуга его жены.

Как когда-то отцу, помогала княгиня теперь своему мужу. Возник конфликт с норвежской княжеской стражей. Пошли они к Ирине. Как-никак землячка, с одного полуострова родом. Посредницей быть согласилась, но предупредила, что будет защищать интересы мужа. Выступил против великого князя его брат Мстислав Тьмутараканский со своей дружиной. Ирина предложила ему решить конфликт поединком с ней. Но Мстислав ответил, что с женщинами бороться не привык и отступил. А окажись деверь менее благородным, неизвестно еще, как закончился бы поединок.

Любили и уважали Ирину подданные за ее мудрость, смелость и благочестие. Первый Митрополит русский Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати» писал, обращаясь к уже покойному отцу Ярослава Владимиру-Крестителю Руси: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Имя Христово!»

Давала она приют и политическое убежище английским принцам Эдуарду и Эдвину, норвежскому королю Олафу II с сыном Магнусом.

Было у Ирины и Ярослава десять детей – семь сыновей и три дочери. Обучила их мать своему родному языку, привила любовь к скандинавским сагам. Сыновья были удельными князьями, а дочери стали королевами: Анна – французской, Елизавета -норвежской, а Мария — венгерской.

Часто бывала в Новгороде, где заложила в 1045 году знаменитый Софийский собор. А в Киеве построила и опекала первый женский монастырь великомученицы Ирины. Овдовев в 1054 году, перебралась в Новгород окончательно. Там княжил ее сын Владимир. Постриглась в монахини с именем Анна. С тех пор эту традицию от Ирины-Ингегерды переняли все русские княгини и царицы – уходить после смерти мужа в монастырь.

Хоть и недолго побыла она Анной Новгородской (умерла 10/23 февраля 1056 г.), но вошла в наши святцы под этим именем. В 1439 году ее канонизировали. В советские годы мощи, прославленные множеством чудес, стали музейным экспонатом. Но в 1991 г. они вместе с новгородской иконой Богородицы «Знамение» были возвращены Церкви. И хранит Великий Новгород великая киевская княгиня и шведская принцесса Ингегерда-Ирина-Анна, великая русская святая.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви