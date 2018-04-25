Благоверный князь Ярослав Мудрый

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С его именем мы сталкивались уже не раз. В театре и кино есть разграничение ролей на главные, второго плана, эпизоды, массовку. Великий князь Ярослав Мудрый в наших разговорах (так для себя я определил жанр этих статей) до сего времени нередко фигурировал именно как персонаж второго плана. Сын крестителя Руси Владимира, брат Бориса и Глеба, муж Анны Новгородской, о которой мы говорили неделю назад. Настало время выступить ему в главной роли.

За давностью лет стопроцентно достоверных сведений о Ярославе сохранилось не очень много. Родился он около 978 года. Матерью его была предположительно полоцкая княжна Рогнеда. В десять лет отец сажает его на Ростовское княжение. В начале XI века он основывает город Ярославль. Кстати, слово это исконно было не существительным, как мы воспринимаем его сейчас, а притяжательным прилагательным. Ярославль град – город Ярославов. По преданию, князь зарубил боевым топором священного для язычников медведя и построил на этом месте крепость. Поэтому на Ярославском гербе изображен медведь с топором.

В 1010 году Ярослав Владимирович становится новгородским князем. А на следующий год умирает его отец, и начинается борьба за Киевский великокняжеский престол между братьями. Принимают мученическую смерть Борис и Глеб. И главными претендентами становятся Святополк Окаянный и Ярослав. Война с переменным успехом длится девять лет. В конце концов, с помощью варягов и новгородцев побеждает Ярослав. Его провозглашают Великим Киевским князем в 1019 г. Но вплоть до 1036 года он продолжает жить в Новгороде.

Женится на дочери шведского короля Олафа Шетконунга Ингегерде. Она получает имя Ирины, а позже, овдовев, становится монахиней Анной. О ней, Анне Новгородской, (под таким именем она вошла в наши святцы) мы уже говорили в прошлый раз. А сам Ярослав фигурирует в скандинавских сагах как конунг Ярислейф.

С братом Мстиславом Тмутараканским отношения складываются сложные. То они воюют друг против друга, то вместе отражают набеги степных кочевников. Так же непросто складываются отношения с Византией и Польшей. Но политическая деятельность – это не наша тема. Ярослав Мудрый интересен нам в другой связи.

При нем начала создаваться Киево-Печерская обитель Антония и Феодосия. Ярославом основан Юрьев монастырь в Новгороде. Почему Юрьев? Князь был крещен в честь Георгия Победоносца. А имя это на Руси в те времена звучало как Гюрьги, или Юрий. Празднование на Руси Юрьева дня 26 ноября было установлено Ярославом. Им же основан город Юрьев (совр. Тарту в Эстонии).

По образцу константинопольской Софии он основывает два Софийских собора на Руси – в Киеве и Новгороде, которые и сейчас поражают своей монументальностью и гармоничностью. Вероятно, благодаря им Ярослава прозвали Мудрым. Ведь «София» в переводе с греческого «премудрость».

Но не только за это получил князь такое прозвище. При нем начали активно переводить на славянский язык византийскую литературу, что заложило фундамент русской книжности. Появилась первая библиотека, которая состояла из греческих книг, русских переводов и первых оригинальных произведений на древнерусском и церковнославянском языке. В 1028 году в Новгороде он открыл первую большую школу, где училось 300 детей. Потом возникла целая сеть подобных училищ по всей стране. Когда дочь Ярослава Анна вышла замуж за французского короля, она была чуть ли не единственной грамотной при дворе. По крайней мере, в отличие от супруга подписывалась именем, а не ставила крестик. В Ярославовы времена Русь была страной почти поголовной грамотности, чего нельзя было сказать о Европе.

При нем начали употреблять в богослужении осмогласие – пение на восемь основных мотивов. Оно существует в Церкви до сих пор. Первый свод законов «Русская правда» — тоже детище Ярослава. Первый русский митрополит, глава Русской Церкви, был избран по инициативе Мудрого. Историк Е.Е. Голубинский писал: «При Владимире русичи приняли христианство внешне, и только при Ярославе оно стало внутренней сутью народа».

Князь умер 20 февраля (5 марта по н.ст.) 1054 г. Эта дата – день его памяти. Уже через двадцать лет немецкий хронист Адам Бременский называет его святым. Однако лишь в 2004 году имя его было внесено в святцы. Святой благоверный князь Ярослав Мудрый считается небесным покровителем государственных мужей, юристов, судей, прокуроров, храмоздателей, библиотекарей, научных работников, учителей и студентов.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви