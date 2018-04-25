Благоверный Князь Юрий Всеволодович

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В наших святцах помимо Георгия есть имя Юрий, которым были названы два его носителя, благоверный князь и новомученик. 17 февраля отмечается память первого. Крещен он был, естественно, Георгием. Юрий – это его славянизированный вариант, и как самостоятельное имя стал восприниматься относительно недавно. Поэтому в литературе князя называют то Георгием, то Юрием, то Юрием-Георгием.

Он был третьим из восьми сыновей великого князя Всеволода III. Кроме этого, у отца было четыре дочери. За столь обильное чадородие получил он прозвище Большое Гнездо. В то время резиденцией великого князя, сиречь столицей Руси, был Владимир. Родился Юрий 26 ноября 1187 или 1189 года (в разных летописях по-разному). Как положено княжичу, Юрия в 3-5-летнем возрасте (1192 г.) посадили на коня – обычай посвящения в воины и князья. По этому поводу была «радость велия во граде Суздале».

Незадолго до смерти Всеволод решил отдать старшему сыну Константину Владимир, а Юрию Ростов. Второй его сын, Борис, умер в младенчестве. Но Константину Владимира было мало, ему хотелось еще и Ростова. Отец рассердился и передал оба города Юрию, мол, много хочешь – мало получишь. Таким образом была нарушена устоявшаяся традиция передачи власти старшему сыну. Началась междоусобица. Сторону Константина приняли братья Святослав и Владимир, а союзником Юрия стал Ярослав. Братская распря продолжалась с переменным успехом четыре года. Закончилось все тем, что старший брат стал великим князем, а Юрий получил в удел маленький Городец Радилов на Волге. Правда, Константин сделал брата престолонаследником.

Недолго пришлось Юрию прозябать в захолустье. Уже через год ему вернули родной Суздаль. А еще почти через два, в 1218-ом, Константин умирает. Юрий вторично становится великим князем.

Быть великим князем – занятие, как вы догадываетесь, хлопотное. Юрию приходилось разрешать междоусобные конфликты, постоянно снабжать капризных новгородцев князьями, решать вопросы внешнеполитические. Тут Юрий следовал по стопам своего отца – старался не доводить дело до кровопролития. Из четырнадцати походов, что при нем совершало владимирское войско, лишь четыре заканчивались битвами. Помогал новгородцам в борьбе с Ливонским орденом, эстам – в борьбе с меченосцами.

После того как волжские булгары напали на Устюг, Юрий направил к соседям рать. Ему навстречу двигались три посольства с просьбой о мире. Два первых он отправлял восвояси. Лишь к последним булгарским послам был благосклонен.

Проблемы были и с мордвой после того, как на их землях Юрий поставил Нижний Новгород. Пришлось несколько раз посылать братьев и племянников, дабы утихомирить их. Существует легенда о том, как Юрий завоевал мордву. «Старики из мордвы, узнав о прибытии русского князя, послали ему с молодыми людьми говядины и пива. Молодые же люди дорогой говядину съели, пиво выпили, а русскому князю принесли земли да воды. Князь-мурза обрадовался этому дару, принял его в знак покорности мордовского племени и поплыл далее по Волге-реке. Где кинет на берег горсть подаренной ему недогадливой мордовской молодежью земли — там быть городу, где бросит щепотку — там быть селу…»

Он отпустил из плена рязанских князей, захваченных его отцом в 1208 году, Ингваря и Юрия Игоревичей, ставших впоследствии его союзниками. Строил храмы и монастыри, в памяти народной сохранился как справедливый, добродетельный и добрый правитель. Потому-то и стал Юрий Всеволодович героем многих легенд. Но об этом немного позже.

В 1236 году монголы, начавшие свой поход на Европу, разорили Волжскую Булгарию. Юрий принял уцелевших бывших врагов и дал им приют. В начале 1238 года уже были сожжены Рязань и Москва. Следующим на очереди был Владимир. Юрий отправился собирать рать, оставив в городе семью. В начале февраля монголо-татары осадили город. Продержался Владимир лишь 5 дней. Княгиня Агафья Всеволодовна с детьми, племянниками, невестками, внуками и горожанами затворились в Успенском соборе, где и были сожжены заживо. В живых осталась только дочь Добрава.

А 4 марта Юрий со своей дружиной встретил орду захватчиков на реке Сити. Битва была жестокой, мужество русских велико, а силы неравны. В этом бою погибли все, в том числе и сам князь. Тело его нашли обезглавленным и похоронили в Ростове. Через некоторое время была найдена и голова. Ее приставили к телу. Через два года 4 февраля мощи князя перенесли в Успенский собор Владимира. Этот день впоследствии стал днем памяти благоверного князя.

В 1645 году нетленные мощи были обретены, и оказалось, что отрубленная голова приросла. Доказательством этого стал… акт вскрытия мощей, который проводили власти в 1919 году «У влк. кн. Георгия, убитого в бою с татарами… в котором ему была прочь отсечена голова, последняя оказалась приросшей к телу, но так, что можно было заметить, что она раньше была отсечена, так что и шейные позвонки были смещены, и срослись неправильно».

Канонизирован Юрий Всеволодович был в 1645 году как благоверный князь.

И в заключение о легендах. Одну из них, про мордву, вы уже прочитали. Согласно другой, первыми нижегородскими поселенцами были ремесленники, бежавшие от боярских податей из Новгорода. Юрий Всеволодович взял их под покровительство и привлек к строительству, благодаря чему первая крепость была построена за год.

И наконец, самая загадочная и красивая, вдохновившая многих на создание замечательных произведений искусства.

Легенда о граде Китеже. После того как Юрий отстроил Малый Китеж (вероятно, речь идет о Городце Радилове), он нашел красивое место на берегах озера Светлояра, где и решил построить город Большой Китеж. Когда Батый напал на Русь, он вынудил князя отступить в леса. Юрий направился к Светлояру. Орда преследовала князя и вскоре достигла стен города. К удивлению монголов, у города совсем не было никаких укреплений. Его жители даже не собирались защищаться и только молились. Увидев это, монголы атаковали город, но тут им пришлось остановиться. Внезапно из-под земли хлынули фонтаны воды и стали затапливать Китеж и самих захватчиков. Нападавшим пришлось отступить, и они только могли видеть, как город погружался в озеро. Последнее, что они видели, был крест на куполе собора. И вскоре на месте города остались только волны.

Легенда эта, очень популярная у старообрядцев, порождала и порождает не только массу слухов, не только мила сердцу любителей эзотерики, она вдохновила Н.А. Римского-Корсакова на создание оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви