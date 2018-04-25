Блаженная Матрона Московская

🔊 Воспроизвести

В последние годы наш месяцеслов пополнился многими славными именами святых. В подавляющем большинстве это новомученики, те, кто пострадал в советские годы. Но в 1999 г. к лику святых была причислена еще одна удивительная женщина, которая ни дня не провела в сталинских лагерях и умерла своей смертью. Это Матрона Дмитриевна Никонова, или Матронушка Московская, как ее звали москвичи. Один из дней ее памяти – в эту пятницу 8 марта. Из всех святых ХХ века блаженная Матрона, пожалуй, самая известная и любимая в народе.

Она родилась в 1885 году в Тульской губернии в бедной крестьянской семье. Родилась совершенно слепая. Даже веки у нее не открывались. Но отсутствие физического зрения компенсировалось зрением духовным. С ранних лет блаженной Матроне были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой девочке шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее кормилицей.

В 1925 году она перебирается в Москву. Деревня голодала, а в большом городе как-то выжить было еще можно. Так и жила в столице до конца своих дней – по родственникам, чужим людям. Предчувствовала приход милиции (та ее, естественно, не жаловала) и уходила с насиженного места, спасая тем от репрессий не столько себя, сколько приютивших ее людей. Иногда жила по подвалам.

Даром предвидения обладала с детства. Ее пророчества и предсказания многим людям помогли избежать опасностей и гибели. Предсказала отречение и убийство Николая II. За пару лет до войны говорила: «Война вот-вот начнется. Народу много погибнет, но наш русский народ победит. Победа будет за нами. Москву враг не тронет, она только немного погорит. Из Москвы уезжать не надо». К ней шли в годы войны те, у кого родные были на фронте, спрашивали об их судьбе. Одним Матронушка велела ждать, другим – отпевать. И ни разу не ошиблась.

Предчувствовала и свою кончину, которая произошла 2 мая 1952 года. Сейчас мощи ее покоятся в Московском Свято-Покровском женском монастыре на Таганке. Ни одного дня там не проходит без чудес.

Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам: «Что, Матронушка — Бог, что ли? Бог помогает!»

Помощь, которую подавала Матрона больным, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством и прочими колдовскими действиями, но имела истинно христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели всевозможные колдуны, об этом свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни.

Хотя экстрасенсы активно и назойливо используют христианскую атрибутику (кресты, иконы, свечи), силы, которыми они воздействуют, имеют природу антихристианскую. Отсюда и результат – искалеченная психика, беснование. Да и целители используют церковь лишь как источник энергии. А ее, энергию, можно направить и на добро и на зло.

Я намеренно старался не говорить о конкретных чудесных случаях из жизни Матроны. Их очень много. До сих пор живы очевидцы. Об этом, если вас заинтересовала эта личность, вы можете прочитать в книге, которая так и называется «Матрона Московская». Издана она была по благословению нашего Патриарха Алексия II. Найти ее можно в монастырской библиотеке, в свечных лавках наших храмов или в магазинах, торгующих русскими книгами. Словом, ищите и обрящете.

8 марта 1988 года было первое воскресение Великого поста, которое носит название Неделя Торжества Православия. Именно в этот день и были обретены мощи блаженной Матроны в могиле на Даниловском кладбище. Работу по вскрытию захоронения благословил патриарх Алексий II. В состав группы входили священнослужители во главе с архиепископом Истринским Арсением, а также эксперт по вопросам судебно-медицинской экспертизы, антрополог, доктор медицины, профессор В. Н. Звягин и археолог, доктор исторических наук А.К. Танюкович.

Останки торжественно перенесли в Свято-Данилов монастырь. Сейчас мощи святой покоятся, как сказано выше, в Московском Свято-Покровском женском монастыре на Таганке.

И еще одна тема, раз речь сегодня зашла о Матроне Московской. Возле ее иконы всегда горят свечи, а образки в свечных лавках постоянно пользуются спросом. На этих образках она обычно изображена в белом платочке и зеленом платье и с закрытыми глазами. Последняя деталь мало волнует простых верующих. В массе, увы, православные не только не особо разбираются в тонкостях иконописи, но и имеют о ней чисто прикладное представление. «Матронушка же была слепой от рождения», — аргументируют они такое иконописное решение. А вот богословов-искусствоведов это, выражаясь языком соседней улицы, весьма напрягает. Против такого изображения они приводят свои контраргументы: икона – это «портрет» духовной сущности, а не телесной. Духовные же очи Матроны видели прекрасно.

Сам я полностью согласен с этими доводами и поэтому предлагаю в качестве иллюстрации богословски правильный образ блаженной старицы Матроны Московской.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви