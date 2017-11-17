Блеф сладкой жизни

В Литве набирает обороты невиданная ранее тенденция: с высоких политических трибун и на голубом глазу нам в один голос твердят – жизнь наладится не завтра, она уже наладилась. Мы уже живем как европейцы, почти везде и у всех достаток, а у кого нет – так вы наверняка асоциальные, непутевые или алкоголики. У нас жизнь стала настолько сладкой, что даже перчику не грех добавить, а то совсем рай. Например, в очередной раз спровоцировать рост цен на продукты питания, одежду, услуги и общественный транспорт. Так произойдет совсем скоро.

ЕС хвалит Литву

Итак, что случилось? Евросоюз на минувшей неделе похвалил Литву. Еврокомиссия, оценив проводимую «ответственную фискальную политику», официально прогнозирует, что экономический рост Литвы будет одним из самых быстрых в ЕС и больше, чем прогнозировалось весной 2017 года. ВВП, а это главный показатель экономической успешности, вырастет на 3,8%, а в 2018 году — на 2,9%.

«Положительная оценка Еврокомиссии — сигнал о том, что страна правильно распоряжается финансами. Это говорит о том, что выбранное правительством направление поможет сократить нищету, повысить безопасность, стимулировать инвестиции, а проводимая ответственная фискальная политика — гарантирует устойчивый рост благополучия страны», — радовался министр финансов Вилюс Шапока.

Кроме того, по его словам, сейчас важно не только сохранить здоровый экономический рост страны, но и стараться с помощью всех возможных фискальных мер избежать перегрева экономики. По этой причине избыточную часть доходов следующего года необходимо отложить в резерв.

Тем временем, по оценке Еврокомиссии, Литва в прогнозируемый период (2017−2019 годы) сохранит профицит бюджета. По мнению Брюсселя, прогнозируемые показатели общественных финансов будут лучше, если правительство не будет тратить слишком много средств. Ну, то есть повышать зарплаты бюджетникам, пенсии и прочие социальные выплаты. По оценке Еврокомиссии, инфляция в Литве в 2017 году будет достигать 3,8%, а в 2018 году снизится до 2,9%.

Кроме того, предполагается, что безработица в стране будет по-прежнему сокращаться — от 7,3% в этом году до 6,8% в 2018 году. Более того, Еврокомиссия надеется, что в 2017 году экономический рост еврозоны будет самым быстрым за последние 10 лет — прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 2,2%.

Хвалит и МВФ

Хвалят Вильнюс и международные экономисты. Эксперты из Международного валютного фонда (МВФ), работавшие в Литве 7−13 ноября, представили выводы, в которых положительно оценивается экономический рост Литвы.

Эксперты фонда похвалили проект госбюджета на 2018 год. Подчеркивается, что формируемый профицит бюджета в размере 0,6% от ВВП соответствует правилам фискальной дисциплины.

«Фискальная ситуация остается сильной. Из-за доходов с налогов, собираемых за счет зарплаты и внутреннего потребления, и из-за меньших расходов бюджет будет профицитным по сравнению с запланированным дефицитом в размере 0,7% от ВВП. Фискальные результаты последнего периода и фискальный план средней продолжительности создают условия для сокращения долга государства», — говорится в сообщении МВФ.

Литве предлагается продолжать осуществлять реформы в сферах образования, здравоохранения и инноваций. Положительную оценку получил новый Трудовой кодекс, который, по мнению представителей фонда, стимулирует продуктивность.

Хвалит и Банк Литвы

Не менее позитивная оценка и в главном регулирующем рынок органе страны – Банке Литвы. Разогнавшийся в последнее время рост цен замедляется, правда, общая инфляция намного больше, чем в 2016 году — она сейчас достигает 4,4%. Некоторое время ее повышали изменения цен на нефть и некоторое продовольственное сырье, а позже и факторы, связанные с внутренним развитием экономики, такие как рост зарплат и налоговые изменения, утверждают банковские аналитики.

«В этом году мы видим более быстрый рост цен на молочные продукты, он составляет больше 10%. После того, как в 2014-2015 годах Россия ввела торговые ограничения, и ЕС отменил квоты на производство молока, цены на сырьевое молоко в Литве упали намного больше, чем в других странах ЕС. Когда значительно упали цены на сырьевое молоко, его предложение также значительно снизилось. Из-за этого в последнее время стала вырисовываться обратная тенденция цен», — утверждает экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Ева Скачкаускайте.

Немалая часть нынешней инфляции связана с одноразовыми факторами — акцизами и НДС на централизованно поставляемое тепло. С марта были повышены акцизы на алкоголь и табак, в июне был повышен тариф НДС на тепловую энергию (с 9% до 21%). Эти налоговые решения примерно на четверть повысили годовую инфляцию. Правда, в октябре тариф НДС на тепловую энергию был вновь снижен до 9%, и это способствовало замедлению роста нынешней инфляции.

В целом рост цен связан с факторами внутренней экономики. Быстро растущие зарплаты объясняют, почему в Литве больше обычного растут цены на услуги, уверены в Центробанке. Нынешняя динамика зарплат создает для сектора услуг стимул повышать цены. В свою очередь, растущая зарплата создает для жителей возможности покупать больше товаров и услуг, а выросший спрос также влияет на цены.

Чем это грозит?

И в чем тогда проблема, если все в один голос твердят, что все хорошо? В том самом социальном разрыве, который подтвержден, как медицинский факт. Средний класс в Литве – все еще узкая прослойка. По-настоящему состоятельных еще меньше, но все деньги у них, которые и повышают общие показатели экономики. Ну а тех, кто сводит концы с концами, – большинство. И что будет с этим большинством, если ситуация все же изменится?

Уже сегодня официальный Вильнюс рассматривает разные возможности, как уговорить Брюссель после 2022 года продолжать хотя бы частичную дотировать Литву (в 2020 году дотации практически полностью прекратятся, но из-за опозданий в выплатах реально европейские деньги перестанут поступать примерно в 2022 году). И Брюссель может выдвинуть Литве неожиданный аргумент, который перечеркнет эти планы. Еврокомиссия может объявить, что страна не должна рассчитывать на финансовую помощь потому, что с экономикой Литвы официально «уже все хорошо». И первые признаки, что именно так может произойти, видны уже сейчас, в конце 2017 года. Эти утверждения идут вразрез с целым хором голосов из парламента Литвы о том, что множество отраслей Литвы попало в буквальную зависимость от дотаций и без них может попросту исчезнуть. «Какие деньги? У вас вон, рост рекордный и ваш министр сам только что хвастался», – скажут в Брюсселе. И как с этим спорить?

Читатель наверняка воскликнет, какая разница, ведь к эффективности дотаций и так, мягко говоря, есть вопросы. Их контролирует узкая группа лиц, а рядовой житель их не особо чувствует. Это и правда, и неправда одновременно. Эффективность осваивания европейских денег – вопрос действительно неоднозначный, но убери эту часть из экономики, и вдруг окажется, что страна совершенно нищая. Ведь дотации – это не только дороги или реновация, это даже шприцы в поликлиниках. Изъять их – значит покупать уже за свои деньги. А откуда их взять? Только через повышение налогов.

Ждать роста цен?

А ситуация на самом деле не смешная. Упиваясь картинным благополучием, власти не просто не собираются использовать финансовые излишки, а наоборот – затянуть пояс еще больше. И это будет выражено в увеличении акциза на дизельное топливо в следующем году. А это означает, что следует ожидать подорожания буквально всего. Дизельное топливо – это в первую очередь логистика. Это тягачи, которые развозят товар по супермаркетам. Плюс это сборы в государственную казну – тот самый акциз – от транзитного потока через Литву. А сейчас он немалый.

«В настоящее время дизель в Литве является самым дешевым топливом, если сравнивать с соседними странами, и поэтому выгоднее заправлять баки грузового транспорта, вместительность которых почти 1500 литров, в Литве и отправляться в рейс. Сейчас перевозчики, заполняя полный бак дизелем в Литве, в бюджет в виде акцизов платят 468,6 евро за один бак. Если все-таки перевозчик, владеющий сотней грузовых автомобилей, решится заливать более дорогое топливо в Литве, а не в Польше, из-за повышения акцизов дизель для него подорожает на 70 000 евро в год. Примерно столько стоит новый тягач», — отмечает глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Эрландас Микенас.

Как предприниматель покроет свой годовой ущерб в 70 тысяч евро? Правильно, заложит эту цену в товар, который моментально подорожает. Кроме того, в случае принятия этого законопроекта литовские перевозчики станут покупать дизельное топливо в соседних странах, особенно в Польше, через которую проходят их маршруты. Если Литва поднимет акцизы, в Польше топливо стает дешевле, чем в Литве.

Всем перевозчикам ЕС, купившим дизель в другие странах, последние возвращают НДС, который в Польше составляет 23%, а в Литве — 21%. Если цены на топливо в Литве и Польше станут одинаковыми, по этой причине полный бак топлива (1420 литров) в Польше будет стоить на 28 евро меньше, чем в Литве.

И так в истории Литвы уже было. «Акциз был увеличен и в 2008 году. Тогда продажи дизеля на заправках возле границы Литвы и Польши снизились до 50%, теневой рынок топлива увеличился до 30%. Если сейчас повысить акциз, несомненно, возрастут масштабы нелегально ввозимого топлива, что составляет около 15% топливного рынка», — говорит президент Литовской ассоциации предприятий, торгующих нефтепродуктами, Дайва Йокшене.

Вот и вся экономика. А теперь давайте пофантазируем, что ждет рядового жителя, если цены вот таким образом повысятся, а дотации ЕС через несколько лет иссякнут.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Банк Литвы, ВВП, МВФ, рост цен, статистика