Ближайшие дни будут ветреным, сохранится холодная погода

В ближайшие дни в Литве будет ветрено, сохранится холодная погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на вторник местами, с большей вероятностью в северной части страны, ожидается снег, местами возможны туманы, дождь при холоде. Температура упадет до 5–10 градусов мороза, в юго-восточных районах местами будет до минус 15 местами до – 2-4 градусов мороза. Днем осадков не ожидается, температура будет минус 2-7 градусов, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза.

В среду значительных осадков не прогнозируется, усилится южный, юго-западный ветер, днем его порывы будут достигать 17–22 метров в секунду. Ночью будет 9–14 градусов, на взморье – до 3–5 градусов, днем термометры покажут 4–9, на взморье – 1–3 градуса мороза.

В четверг потеплеет, во многих районах ожидается плюсовая температура, возможен снег, снег с дождем. В конце недели ожидается несколько градусов мороза, снег.

BNS

Метки: Литва, Погода