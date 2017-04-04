Ближайшие дни в Литве будут дождливыми

В ближайшие дни в Литве ожидается дождливая погода, сообщила Гидрометеорологическая служба.

В среду ночью будет 0–3 градуса тепла, днем в столице и в Каунасе будет теплее – плюс 14–15 градусов, а в остальной части страны – около 6–10 градусов. Везде, за исключением Вильнюса, ожидаются дожди.

В четверг осадки ожидаются по всей территории страны, ночью будет 3–4 градуса тепла, днем – 6–9. В пятницу осадки должны сократиться, температура останется сходной.

В выходные дни и в начале следующей недели будет прохладно, ночью возможны заморозки, снег и снег с дождем.

BNS

Метки: Литва, Погода