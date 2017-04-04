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Ближайшие дни в Литве будут дождливыми

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 04, 15:13   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве ожидается дождливая погода, сообщила Гидрометеорологическая служба.

В среду ночью будет 0–3 градуса тепла, днем в столице и в Каунасе будет теплее – плюс 14–15 градусов, а в остальной части страны – около 6–10 градусов. Везде, за исключением Вильнюса, ожидаются дожди.

В четверг осадки ожидаются по всей территории страны, ночью будет 3–4 градуса тепла, днем – 6–9. В пятницу осадки должны сократиться, температура останется сходной.

В выходные дни и в начале следующей недели будет прохладно, ночью возможны заморозки, снег и снег с дождем.

BNS

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