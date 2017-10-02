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Ближайшие дни в Литве будут дождливыми и ветреными

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 18:00   |   Комментариев: 0

Во вторника погода в Литве изменится, ожидаются дождь и сильный ветер.

По данным синоптиков, во вторник во многих районах пройдут дожди, будет ветрено, порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 15–18м/с. Температура воздуха в ночное время составит 5–10 градусов, а на взморье до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 8–13, а на морском побережье – до 15 градусов тепла.

В среду ночью ожидается дождь, днем осадки усилятся. Ночью на взморье, а днем в некоторых других районах страны скорость юго-восточного ветра усилится до 15–19 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12, а днем – 9–14 градусов тепла.

BNS

Метки: 

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