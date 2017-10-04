Ближайшие дни в Литве будут дождливыми и ветреными, сообщила Гидрометеорологическая служба.
В четверг в Литве ожидается дождь, местами сильный. Порывы юго-западного, западного ветра составят 15-20 метров в секунду. Ночью будет 7–12 градусов тепла, днем – 9–14 градусов тепла.
Сходная погода сохранится и в пятницу, скорость ветра составит 7–12 м/с, ожидается дождь. Ночью будет 5–9 градусов тепла, днем – 11–12 градусов.
На выходных во многих районах пройдут дожди, в субботу будет ветрено, потом ветер стихнет.
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