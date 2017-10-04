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Ближайшие дни в Литве будут дождливыми и ветреными

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 17:00   |   Комментариев: 0

Ближайшие дни в Литве будут дождливыми и ветреными, сообщила Гидрометеорологическая служба.

В четверг в Литве ожидается дождь, местами сильный. Порывы юго-западного, западного ветра составят 15-20 метров в секунду. Ночью будет 7–12 градусов тепла, днем – 9–14 градусов тепла.

Сходная погода сохранится и в пятницу, скорость ветра составит 7–12 м/с, ожидается дождь. Ночью будет 5–9 градусов тепла, днем – 11–12 градусов.

На выходных во многих районах пройдут дожди, в субботу будет ветрено, потом ветер стихнет.

BNS

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