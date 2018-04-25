«Ближе, чем к Вашингтону»: Аляска собралась усилить сотрудничество с российским Дальним Востоком

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Аляске следует расширить прямые перелеты с российским Дальним Востоком, чтобы усилить взаимодействие между регионами, заявил мэр крупнейшего в штате города Анкориджа Итан Берковиц. Он также выступил за расширение отношений между городами-побратимами, университетами и учеными двух стран для решения общих проблем.

«Российский Дальний Восток находится ближе к Аляске, чем к Москве. Анкоридж находится ближе к Дальнему Востоку России, чем к Вашингтону. Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать», — заявил Итан Берковиц в интервью РИА «Новости» .

Мэр рассказал, что стороны уже обсуждают возможности по разработке нефти и газа, расширение побратимских отношений с Магаданом, идут дискуссии об университетских обменах.

«Есть разговоры о том, что мы можем сделать по поисково-спасательным работам и как мы можем обеспечить доступность инвестиционных возможностей для местных сообществ», — отметил Берковиц назвав среди препятствий недостаточные коммуникация и транспортные связи между сообществами.

Кроме того, глава Анкориджа напомнил, что Аляска страдает от последствий изменений климата, и научное сотрудничество с российскими учеными в этой сфере могло бы помочь выработать определенную тактику.

В конце беседы Берковиц отметил, что русских на Аляске довольно много и они являются важной частью сообщества полуострова.

NEWSru.com