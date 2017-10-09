Близкие погибших в прошлом году под оползнем в Норвегии литовцев будут судиться за компенсации

После того, как норвежская полиция установила, что унесший жизни троих рабочих из Литвы в прошлом году оползень сформировался из-за проводившихся на месте трагедии работ, близкие литовцев намерены судиться за компенсации.

По словам адвоката близких Мортена Энгесбака, они сейчас ожидают решения прокуроров, будут ли кому-нибудь предъявлены обвинения в досудебном расследовании.

“Если кому-нибудь будут предъявлены обвинения, иск о компенсации будет передан для рассмотрения в том же самом процессе, в котором будет рассматриваться уголовное дело”, – сказал юрист на этой неделе BNS.

“Если обвинения не будут предъявлены никому, то мы все равно дадим оценку, есть ли основание просить компенсации, и если мы его найдем, то будет гражданское дело”, – добавил он.

Литовцы погибли под оползнем в ноябре прошлого года в регионе Сёрум, недалеко от столицы Норвегии Осло, когда занимались обустройством леса.

Недавно было установлено, что оползень был вызван деятельностью человека, сказала BNS представитель местной полиции Тонье Тейлор.

Она сказала, что доказывающий это отчет Института геотехники Норвегии включен в материалы расследования.

“Полиция сейчас проверяет, проводились ли работы на этом участке с соблюдением разрешений, предоставленных самоуправлением Сёрума”, – сказала Т. Тейлор.

Правоохранители до сих пор не нашли тела двух литовцев, погибших под оползнем в ноябре 2016 года. Единственное найденное тело литовца было доставлено в Литву на средства близких, пишет портал lrytas.lt.

Оползень в регионе Сёрум был 420 метров в ширину и 270 метров в длину. Еще трем работавшим там литовцам удалось спастись.

BNS

Метки: Литва