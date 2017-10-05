Bloomberg: экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр даст показания в Сенате по “российскому делу”

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США готовится допросить по делу о “российском вмешательстве” трех человек, в том числе бывшего американского постпреда при ООН Саманту Пауэр и личного адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Пауэр, которая работала послом США в Организации Объединенных Наций при президенте Бараке Обаме, собирается дать показания 13 октября. Комитет также планирует в течение ближайших двух недель провести слушания с Коэном и экс-советником по внешней политике Обамы Беном Родосом.

Ожидается, что Коэн предстанет перед комитетом 25 октября. Дата допроса Родоса не сообщается.

Некоторые республиканцы говорят, что они хотят поговорить с Пауэр о практике “разоблачения” имен приближенных Дональда Трампа, которые фигурировали в секретных отчетах американской разведки относительно иностранцев. Кроме того, по информации источников, экс-постпред может обладать и другой информацией относительно “российского дела”.

Саманта Пауэр занимала пост постпреда США в ООН с 5 августа 2013 года по 20 января 2017-го. В своей прощальной речи она назвала Россию главной угрозой для американской нации.

Постпред заявила, что РФ пытается подорвать доверие таким международным организациям, как ООН, “посеять сомнение и деление в демократических странах, и вбить клин между Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками”. В качестве примера она привела поддержку Россией французской националистической партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, а также атаки российских хакеров на Германию, о которых сообщили немецкие спецслужбы, и якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США.

По мнению Пауэр, у США есть три основных способа противостоять российской угрозе. Для этого надо расследовать вмешательство Москвы в американские выборы, информировать простых граждан о действиях России, поддерживать союзников по НАТО, а также вступать в непосредственный контакт с российским народом.

Выборы президента США прошли в ноябре прошлого года. После выборов в стране было инициировано расследование предполагаемого вмешательства России в ход избирательной кампании. Расследование ведут конгресс США и ФБР. Они считают, что российские хакеры совершили атаки на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон. После этого переписка ее сторонников была опубликована WikiLeaks, новости об этом долгое время занимали эфир и первые полосы национальных СМИ. По мнению следователей, это помогло Дональду Трампу одержать победу на выборах. Сам Трамп отрицает факт сговора с Россией. В Кремле также неоднократно опровергали причастность РФ к взлому серверов Демпартии.

В рамках расследования “российского дела” ранее были допрошены несколько важных персон, в том числе глава Агентства нацбезопасности Майк Роджерс, экс-глава ФБР Джеймс Коми, генпрокурор США Джефф Сешнс, директор нацразведки Дэниел Коатс и сын президента США Дональд Трамп – младший. Повестки также получал бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, однако он отказался предстать перед Сенатом.

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