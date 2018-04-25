Блюда для католического Рождества

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Закуски

Свекольный мусс с селедкой

Это просто бомба! Выглядит на столе шикарно! Важно подобрать красивые формочки, в которых мусс будет застывать. Подойдут и детские формы для «бабок». А готовим мусс так. Небольшую свеклу (400 г) запеките в духовке в фольге, остудите и очистите. 10 г желатина разведите в небольшом количестве кипятка. 200 г селедочного филе, свеклу, 3 ст. ложки майонеза, столовую ложку хрена взбейте в измельчителе до однородной массы. Добавьте желатин и еще раз прокрутите. Выложите готовый мусс в силиконовые или металлические формочки и поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте свекольный мусс на листьях салата, крекерах или хлебе.

Салат «Нежный» с крабовыми палочками

Это легкий и простой в приготовлении салат для любителей крабовых палочек. Его можно выложить слоями в стеклянные бокалы на ножке, будет выглядеть потрясающе. Отварите три яйца, остудите, отделите белки и желтки. Отдельно натрите на терке яблоко, 100 г крабовых палочек, 80 г желтого сыра, белки, желтки. Яблоко сбрызните соком лимона. На блюдо выкладывайте салат слоями снизу, каждый промазывая майонезом: белки, сыр, крабовые палочки (немного оставьте для украшения), яблоко, желтки. Украсьте зеленью и крабовыми палочками.

Рулет с грибами и сыром

Закуска для любого стола — бюджетная, простая в приготовлении, вкусная. Грибы можете использовать любые — вареные и замороженные, маринованные или соленые. В рецепте — шампиньоны. Луковицу и 250 г шампиньонов мелко порежьте и обжарьте на растительном масле. Лаваш разверните, смажьте с одной стороны майонезом, заверните в один слой книжкой (майонезом внутрь) и снова смажьте майонезом. Смешайте зажарку со 100 г тертого плавленого сыра, измельченной зеленью, распределите по лавашу и сверните рулетом. Оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на пару часов. Перед подачей нарежьте кольцами.

Селедочное масло

Такое масло можно просто подать в закрывающейся баночке, пусть гости берут и намазывают на хлеб или крекеры. А можно приготовить маленькие бутерброды — на хлебе, чипсах, кружке вареного картофеля. Масло готовим так. В чашу измельчителя положите филе одной селедки (или другой рыбы), 200 г размягченного сливочного масла, чайную ложку горчицы, вареное яйцо. Взбейте на импульсном режиме. Добавьте пару ложек лимонного сока, измельченный укроп или пару каперсов, снова прокрутите. Лучше, когда масса неоднородная, с кусочками. Выложите в банку с крышкой и остудите.

Буюрди с шампиньонами

Это горячая закуска из печеных шампиньонов с фетой. Просто и сытно! 300 г феты или брынзы раскрошите руками в маленькую форму для запекания. 4-5 шампиньонов, небольшую луковицу и дольку чеснока порежьте пластинками и выложите поверх сыра. По столовой ложке оливкового масла и бальзамического уксуса влейте в мисочку, добавьте к ним 1,5 ч. л. меда, перемешайте, вылейте на грибы с сыром. Посыпьте мускатным орехом, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C градусов духовку на 10 минут. Через 10 минут снимите фольгу и запекайте еще 10 минуток.

Основное блюдо

Горшки с рыбой и печеными огурцами

Да, мы будем запекать соленые огурцы! Вкус будет потрясным! Две луковицы порежьте крупными полукольцами, обжарьте на масле до мягкости. Шесть картошек почистите, разрежьте на четыре части и проварите до закипания, затем воду слейте. 500 г рыбного филе нарежьте кусочками (чтобы удобно было положить в рот), посолите, поперчите и обжарьте в течение нескольких минут, выложив в сковороду, где жарился лук, и добавив еще ложку-две масла. Два соленых огурца нарежьте полукольцами. Выкладываем по горшочкам слоями наши заготовки. На дно — лук, затем картофель и рыба. Три столовых ложки томатной пасты разведите кипяченой водой или бульоном, залейте в горшки до половины. Сверху выложите огурцы и отправьте в духовку при температуре 220-240 °C на 50 минут. Подавайте прямо в горшках с зеленью и сметаной.

Сладкий стол

Маково-кокосовый пирог

Сочный, красивый, очень вкусный — такой пирог порадует любого! Начнем с бисквита. В глубокой миске взбейте три яйца с полстакана сахара до плотных пиков. Добавьте стакан мака, стакан кокосовый стружки, перемешайте. 150 г сливочного масла растопите в сотейнике и остудите, добавьте в тесто. Взбейте. Продолжая взбивать, влейте 200 мл сметаны. Стакан муки и 10 г разрыхлителя просейте в тесто, периодически массу помешивая. Запекайте в застеленной пергаментом форме в течение 25-30 минут при 180 °C. Готовность проверяйте зубочисткой. Для заварного крема миксером взбейте два яйца, стакан сахара, 4 ст. л. муки и полстакана молока. Масса должна быть однородной. Добавьте еще 1,5 стакана теплого молока (всего для крема надо 400 мл) и доведите крем до загустения на маленьком огне — на паровой бане или в кастрюле с двойным дном. Постоянно помешивайте! Крем остудите и добавьте 200 г сливочного масла комнатной температуры, взбейте до пышности. Большую тарелку застелите двумя листиками бумаги, стык должен приходиться на центр. Это делаем для того, чтобы, когда торт будет собран, потянуть за листы с разных сторон и радоваться чистой тарелке. Остывший бисквит разрежьте на три коржа. Каждый корж, верх и бока торта смажьте заварным кремом. Украсьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Желе из йогурта и винограда

Желе с виноградом готовят редко, признайтесь! А мы же хотим удивлять! Приступим. 150 г винограда промойте, просушите, ягодки порежьте вдоль пополам. Лучше берите сорта без косточек! 70 мл виноградного сока (из необходимых 200 мл) нагрейте и соедините с 1,5 ч. л. желатина. Перемешайте, оставьте до растворения. Затем половину желатина соедините с оставшимся соком. Разложите виноград по креманкам и залейте смесью сока с желатином, поставьте на час в холодильник до застывания желе. Если оставшийся желатин остыл, прогрейте его и смешайте со 150 мл йогурта комнатной температуры и столовой ложкой сахара. Аккуратно вылейте на первый слой йогуртовую смесь и снова — в холодильник, до полного застывания. Помните, что вы всегда можете развести готовое желе и наградить себя чашечкой кофе!

Кисель из замороженной клюквы

200 г замороженной клюквы выложите в кастрюлю, добавьте пару ложек воды и прогрейте пару минут. Затем протрите ягоды через сито. Жмых залейте двумя литрами воды и варите после закипания пять минут, добавьте 70 г сахара и перемешайте. В 150 мл воды растворите столовую ложку картофельного крахмала и вылейте в кастрюлю, прогрейте, но ни в коем случае не кипятите! Снимите с огня и добавьте выжатый сок. Охладите и подавайте в кувшине.

Отличного вам Рождества! Будьте счастливы, спокойны, богаты и чаще улыбайтесь!