Блюда из морепродуктов

Размеры океанов существенно превосходят размеры всех материков, поэтому не удивительно, что в морских водах обитает огромное количество растений и животных, которых человек может использовать в приготовлении пищи. Морепродукты – это не только рыба, как полагают многие, но и морская капуста, креветки, кальмары, лангусты, омары, морские ежи, устрицы и другие обитатели морских вод. И пускай многие из них для хозяюшек являются диковинкой, все же время от времени блюдами из морепродуктов можно порадовать и удивить своих родных и знакомых!

Креветки в хлебных крошках с сыром

Креветки крупные – 500 г, сыр пармезан – 20 г, хлеб белый – 1 кусок, яйца – 2 шт., лимон (цедра) – 1 шт., перец черный молотый, кинза/петрушка, мука, соль.

Для приготовления хрустящих креветок в панировке необходимо выбирать крупных моллюсков, от этого зависят вкус блюда и его внешний вид. Креветки очистить, удалив голову и кишечную вену, хвостик оставить. Хлеб высушить в духовке до хрустящей корочки, затем измельчить в мелкую крошку. К хлебным крошкам добавить пармезан и мелко нарезанную зелень кинзы.

На сковороде распустить сливочное масло, добавить растительное и сильно разогреть. В масляную смесь окунать креветки, которые предварительно обмакнули в муку, затем в яйцо и в хлебные крошки с сыром пармезаном. Обжарить креветки в хлебных крошках с сыром до золотистой корочки. Затем вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце.

Тушеные кальмары с овощами в сметане

Кальмары – 1 кг, морковь – 1-2 шт., лук репчатый – 2 головки, масло растительное, смесь перцев, сметана, чеснок, зелень, соль.

Обжарить на сильном огне полукольца лука и тертую крупно морковь почти до готовности, кальмаров порезать кольцами, положить к овощам, приправить специями, подсолить, влить сметану, перемешать, тушить минуты 4. Всыпать к кальмарам с овощами в сметане мелко порубленные укроп, петрушку и чеснок, размешать, дать закипеть, убрать с плиты. Подавать блюдо с любым гарниром.

Круассаны с тунцом

Яйца — 2 шт., тунец в собственном соку — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., огурцы — 1 шт., круассаны без начинки — 2 шт., руккола — 1 пучок, соль, перец черный молотый.

Яйца сварить и остудить. Яйца и огурцы нарезать кружками. Лук очистить, мелко нарезать и смешать с тунцом. Круассан разрезать вдоль на две части. На нижнюю половинку круассана выложить рукколу, тунец и яйца. Посолить, положить огурцы, снова посолить, поперчить, накрыть второй половинкой круассана и подавать.

Рыба с овощами

Рыба морская (кефаль, окунь, горбуша, скумбрия) — 1 шт., морковь — 2 шт., лук репчатый — 2 шт., розмарин — 2 веточки, лимон — 1/2 шт., тимьян — 3/4 ч. л., перец белый молотый — 3/4 ч. л., масло растительное — 30 мл, соль.

Рыбу выпотрошить, хвост и голову отрезать, тщательно вымыть, нарезать кусками и обсушить. Натереть солью, белым перцем и тимьяном, полить лимонным соком, перемешать и оставить на 15-20 минут. Лук и морковь очистить и нарезать. Расстелить двойной лист фольги, смазать его растительным маслом, выложить половину овощей, поверх них рыбу, розмарин, затем оставшиеся овощи и завернуть. Готовить в духовке 30 минут при 200 °C.

Метки: N49 (1189) 7 декабря