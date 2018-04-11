Блюда со сметаной

Сырный суп с гренками

Сметана — 1 ст. л., бульон куриный — 1 л, помидоры — 4 шт., сыр полутвердый — 150 г, яйца — 2 шт., масло сливочное — 25 г, листья свежей мяты — 1 ст. л., орех мускатный сухой — щепотка, соль, перец, гренки.

На каждом помидоре сделать неглубокий крестообразный надрез, опустить их в кипящую воду, сразу же вынуть шумовкой, снять кожицу и нарезать мякоть дольками. Бульон залить в кастрюлю, довести до кипения, слегка приправить солью, перцем и мускатным орехом. Положить в бульон ломтики помидоров, довести до кипения и прогревать 5 минут. Сыр натереть на терке, выложить его в миску, добавить размягченное масло, желтки и сметану, посолить по вкусу, перемешать. Кастрюлю снять с огня, сразу же добавить небольшими порциями сырную смесь, постоянно помешивая. Разлить суп по тарелкам и украсить гренками и листиками мяты.

Пирог с томатами и красным луком

Сметана — 200 мл, тесто слоеное бездрожжевое — 450 г, лук красный — 3 шт., яйца — 1 шт., помидоры (мелкие) — 6 шт., масло оливковое — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, сахар — 1 ст. л., розмарин свежий — 3 веточки, масло растительное, соль, перец.

Тесто разморозить. В сотейнике разогреть оливковое масло (2 ст. л.), добавить нарезанный тонкими полукольцами лук и прогревать его, помешивая, 10 минут на слабом огне. Затем добавить рубленый чеснок и сахар, перемешать ингредиенты и тушить еще 8-10 минут, периодически помешивая. Начинку посолить, поперчить по вкусу и дать слегка остыть. Тесто выложить в форму, смазанную растительным маслом, прижать к краям и дну формы, распределить на основе начинку и залить ее сметаной, смешанной с желтком. Помидоры нарезать кружочками, выложить в форму вместе с веточками розмарина, сбрызнуть все оставшимся оливковым маслом и отправить форму в разогретую до 200 °С духовку на 30 минут.

Осетинский пирог с курицей

Сметана — 50 г, мука — 400 г, дрожжи сухие — 1 ч. л., яйца — 1 шт., молоко — 100 мл, кефир — 250 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., филе куриное — 800 г, сыр осетинский — 300 г, лук репчатый — 3 шт., морковь — 1 шт., перец красный острый — 0,5 стручка, перец черный — 6 горошин, соль.

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар и немного муки. Как только опара поднимется, подмешать кефир и сметану комнатной температуры, 30 г растопленного масла, яйцо, соль и оставшуюся муку. Замесить упругое тесто, накрыть его тканью и оставить в теплом мес­те на 1 час. Филе отварить до готовности, добавив в бульон луковицу, морковь, острый перец, горошины черного перца и соль по вкусу. Мясо нарезать, 2 минуты обжаривать на растительном масле, выложить на салфетку и затем перемешать с сыром. Тесто разделить на три части и раскатать каждую в толстую лепешку. На лепешках распределить начинку, собрать к середине края теста. Размять каждую заготовку так, чтобы получилась тонкая лепешка. Выпекать пироги на смазанном маслом противне 20 минут при 200 °С. Готовые пироги смазать остатками сливочного масла.

Торт «Наполеон»

Сметана (20 %)— 500 г, мука просеянная — 4 стакана, сахар ванильный — 1 пакетик, масло сливочное — 300 г, сахарный песок — 150 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., яйца — 3 шт. Для крема: молоко — 1 л, сахарный песок — 400 г, сахар ванильный — 2 ч. л., яйца — 8 шт., мука — 100 г.

Масло нарезать кусочками, соединить с сахарным песком и ванильным сахаром, яйцами, сметаной и разрыхлителем. Подсыпая муку, замесить тесто, выложить его на доску, обмять и разделить на 11 частей. Из каждой части слепить шарики и оставить их в прохладном месте на час. Затем раскатать шарики так, чтобы получились тонкие круги. Вилкой проколоть каждый в нескольких местах и выпекать в разогретой до 180 °С духовке 10 минут. Для крема желтки растереть с сахарным песком и ванильным сахаром, добавить муку, перемешать массу, выложить в кастрюлю с кипящим молоком и, помешивая, прогревать на слабом огне до загустения. Крем охладить, смазывать им коржи, выкладывая их на блюдо друг на друга, смазать верхушку и бока торта и поставить его в холодильник на 6 часов.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, рецепты