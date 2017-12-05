В Вильнюсе завершился начавшийся в воскресенье Форум Свободной России, ежегодное мероприятие организовала команда одного из российских оппозиционеров Гари Каспарова.
С ним в понедельник встретился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Пресс-секретарь главы МИД сообщила BNS , что участники встречи обсудили политическую ситуацию в России и возникающие вызовы.
“Мы являемся друзьями свободной демократической России и рады, что для таких мероприятий выбирается Литва”, – отметила Раса Якилайтене.
В этом форуме участвуют российские оппозиционеры, общественные деятели, представители неправительственных организаций. Среди участников – бывший депутат Илья Пономарёв, на мероприятие прибыл и представитель Ксении Собчак, заявившей о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, представитель оппозиционера Алексея Навального.
Около 240 участников форума обсудили будущее России, предстоящие президентские выборы, а также пытались установить лиц, ответственных за действия нынешнего президента РФ Владимира Путина, сообщил BNS пресс-секретарь Г. Карпова Иван Тютрин.
“Мы обсудили, что нужно сделать, чтобы Россия стала нормальным, цивилизованным государством, не пугающим своих соседей”, – сказал он BNS .
Сходное мероприятие организует и МИД.
Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Форум свободной России
я представляю в России собралось бы такое же кубло дегенератов которые несли бы такую же ахинею про свою страну например Литву ! Моментом ВСЕ до единого персоны нонграта и уголовные дела!ОДНОЗНАЧНО!
собралось гумно Шиза и дегенераты! И как это гумно любит громкие названдия “Форум свободной России” :)))))) гумно оНо и есть гумно!! СБОРИЩЕ МАРГИНАЛОВ предателей и неадекватов