BNSВ Вильнюсе завершился Форум свободной России

В Вильнюсе завершился начавшийся в воскресенье Форум Свободной России, ежегодное мероприятие организовала команда одного из российских оппозиционеров Гари Каспарова.

С ним в понедельник встретился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Пресс-секретарь главы МИД сообщила BNS , что участники встречи обсудили политическую ситуацию в России и возникающие вызовы.

“Мы являемся друзьями свободной демократической России и рады, что для таких мероприятий выбирается Литва”, – отметила Раса Якилайтене.

В этом форуме участвуют российские оппозиционеры, общественные деятели, представители неправительственных организаций. Среди участников – бывший депутат Илья Пономарёв, на мероприятие прибыл и представитель Ксении Собчак, заявившей о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, представитель оппозиционера Алексея Навального.

Около 240 участников форума обсудили будущее России, предстоящие президентские выборы, а также пытались установить лиц, ответственных за действия нынешнего президента РФ Владимира Путина, сообщил BNS пресс-секретарь Г. Карпова Иван Тютрин.

“Мы обсудили, что нужно сделать, чтобы Россия стала нормальным, цивилизованным государством, не пугающим своих соседей”, – сказал он BNS .

Сходное мероприятие организует и МИД.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Форум свободной России