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BNSВ Вильнюсе завершился Форум свободной России

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 05, 16:00   |   Комментариев: 2

В Вильнюсе завершился начавшийся в воскресенье Форум Свободной России, ежегодное мероприятие организовала команда одного из российских оппозиционеров Гари Каспарова.

С ним в понедельник встретился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Пресс-секретарь главы МИД сообщила BNS , что участники встречи обсудили политическую ситуацию в России и возникающие вызовы.

“Мы являемся друзьями свободной демократической России и рады, что для таких мероприятий выбирается Литва”, – отметила Раса Якилайтене.

В этом форуме участвуют российские оппозиционеры, общественные деятели, представители неправительственных организаций. Среди участников – бывший депутат Илья Пономарёв, на мероприятие прибыл и представитель Ксении Собчак, заявившей о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, представитель оппозиционера Алексея Навального.

Около 240 участников форума обсудили будущее России, предстоящие президентские выборы, а также пытались установить лиц, ответственных за действия нынешнего президента РФ Владимира Путина, сообщил BNS пресс-секретарь Г. Карпова Иван Тютрин.

“Мы обсудили, что нужно сделать, чтобы Россия стала нормальным, цивилизованным государством, не пугающим своих соседей”, – сказал он BNS .

Сходное мероприятие организует и МИД.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 12 05 at 21:10

    я представляю в России собралось бы такое же кубло дегенератов которые несли бы такую же ахинею про свою страну например Литву ! Моментом ВСЕ до единого персоны нонграта и уголовные дела!ОДНОЗНАЧНО!

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 12 05 at 20:59

    собралось гумно Шиза и дегенераты! И как это гумно любит громкие названдия “Форум свободной России” :)))))) гумно оНо и есть гумно!! СБОРИЩЕ МАРГИНАЛОВ предателей и неадекватов






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