Боевики ИГ казнили 700 заложников в Сирии

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Боевики «Исламского государства» примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии. Об этом в среду, 19 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

По их данным, всего боевики удерживали в заключении близ иракской границы порядка 1300 человек. Почти 700 из них были убиты.

В настоящее время под контролем террористов находится территория к востоку от Евфрата в районе города Хаджин.

Ранее сообщалось, что курдские отряды Демократических сил Сирии взяли штурмом последний город, который контролировали боевики ИГ.

korrespondent.net

Photo by Kurdishstruggle on Visualhunt.com / CC BY