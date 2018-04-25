Боевики в Курбан-байрам напали на президентский дворец в столице Афганистана Подробнее: https://www.newsru.com/world/21aug2018/kabul.html

🔊 Воспроизвести

Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу во время выступления президента Ашрафа Гани по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Атака произошла в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Целью обстрела стали президентский дворец и дипломатический квартал столицы, сообщает телеканал Tolo News .

По данным местных СМИ, боевики засели в здании по соседству с дворцом и обстреляли его из стрелкового оружия и гранатометов. Район сразу же оцепили подразделения силовых структур. Спецназ ликвидировал двоих нападавших, операция продолжается.

Нападение на президентский дворец началось после того, как двумя часами ранее в его мечети прошел праздничный намаз с участием президента Афганистана, членов правительства и парламента, религиозных, политических и общественных деятелей страны.

Reuters сообщает, что в дипломатическом квартале Кабула было слышно несколько взрывов. Они были слышны во время телетрансляции речи Гани, передает AP.

Как сообщает телеканал Al Jazeera , по столице Афганистана было выпущено не менее девяти ракет. Снаряды разорвались у представительства НАТО в Афганистане и у здания посольства США в Кабуле.

По данным телеканала, в старом квартале города не менее двух человек получили ранения. По другим данным, в ходе обстрелов никто не пострадал. Вертолет афганской армии нанес ответный удар по району, откуда были выпущены ракеты.

По данным источника Reuters в службах безопасности, ракетный обстрел предприняли боевики радикального движения «Талибан»* из-за пределов города.

Два дня назад Гани объявил об одностороннем прекращении огня в связи с праздником и призвал талибов* к взаимному шагу. Пока ни одна группировка в Афганистане не взяла на себя ответственность за обстрел.

20 августа талибы* захватили пассажиров трех автобусов на севере Афганистана. Боевики устроили засаду и похитили около 200 человек. Во вторник власти Афганистана сообщили, что правительственным силам удалось добиться освобождения 160 мирных жителей из числа пассажиров, 20 сотрудников сил безопасности остаются в плену у талибов*.

В ночь на 15 августа боевики атаковали военную базу на северо-востоке страны, в результате погибли не менее 45 военнослужащих и сотрудников полиции.

За несколько дней до этого в результате столкновений боевиков «Талибана»* и сил безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны погибли более ста человек , включая мирных жителей.

NEWSru.com