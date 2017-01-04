Бог к нам близок до сих пор

7 января православный мир отмечает светлый праздник Рождества Христова. Почему мы славим Родившегося Христа? Какое к нам, современным людям, имеет отношение событие, произошедшее во времени, но до сих пор не потерявшее своей актуальности в современных носителях христианской веры? Об этом читателям «ЛК» рассказывает клирик вильнюсского Пречистенского Кафедрального собора, протоиерей Евгений Руденко.

– Рождество Христово – это церковный праздник, который имеет очень серьезное значение в осмыслении христианского учения или, как его еще называют, христианского благовестия, -говорит он. – Точная дата рождения Христа и в древности была неизвестна. Практика Древней Церкви не придавала особого значения празднованию дней рождения своих членов. Днем рождения для христианских мучеников являлся день их смерти – день их рождения в вечность.

Поэтому в первые века церковный календарь совершенно не знает памяти дней рождения святых, за исключением рождения Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя. Да и те стали отмечаться достаточно поздно. Только к IV веку начинается системное празднование Рождества Христова в Церкви. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого» (после зимнего солнцестояния начинает прибывать солнечный день), который с принятием в Риме христианства наполнился новым содержанием: рождение Христа стало пониматься как «Рождение Солнца Правды». В то же время в восточных Церквах — Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской — праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения Господня 6 января под общим названием Богоявления (празднование Рождества вместе с Богоявлением в некоторых восточных Церквах продолжалось до конца IV века, в других — вплоть до VI века).

Христос родился в обычной еврейской семье. Его отец Иосиф был плотником и, видимо, научил своего сына этому ремеслу, ибо в те времена традиционно ребенок наследовал ремесло своего родителя. Евангелие не указывает подробно того, как проходило детство, отрочество, юность Иисуса Христа. Это, наверное, говорит о том, что жизнь его внешняя проходила ничем не примечательно. Исключением является тот случай, когда двенадцатилетний Иисус остается в Иерусалимском храме и беседует с собравшимися. Там Он являет то, что перед ними не простой человек. Апостол Лука таким образом описывает это событие:

«Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.

И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?

Но они не поняли сказанных Им слов».

Но нас сейчас больше интересует то, какие события происходят при Рождестве Богомладенца. Пожилому Иосифу открывается, что плод, который носит Мария, назовется Сыном Божиим, ибо образуется в Ней через осенение Святым Духом. Так говорит вестник Божий Гавриил. Уникальнейшее откровение, которое не может не ввести в состояние глубокого смирения того, кому оно подается. Иосифу сообщается, что ему необходимо назвать Сына Марии именем Иисус.

Имя Иисус означает «спаситель». Сын Божий рождается от человека. Таким образом, Евангелие открывает нам Иисуса Христа как Богочеловека, приходящего спасти мир. В единой личности Иисуса Христа мы одновременно зрим совершенного Бога и совершенного человека…

Восточные мудрецы, напутствованные откровением свыше, узнав, что родился Царь Иудейский и ведомые некой звездой, пришли в Вифлеем. С собой они принесли золото, ладан и смирну. Читая в Священном Писании об этом, не всегда сразу понятно, для чего они это делали. Золото приносится ими в знак того, что они признают за Христом царское достоинство, ведь они говорят, что родился Царь Иудейский. Ладан – это специальное ароматическое вещество, до сих пор используемое в богослужебной практике Церкви. Принесение в дар ладана символизирует признание за Иисусом права высочайшего священнического служения: Он через некоторое время принесет Самого Себя в жертву, как истинный Священнослужитель и Человек. Он умрет на кресте и тело Его будет погребено в пещере. Погребено по древнему иудейскому обычаю, умащенное маслом, которое как раз и называется смирна. Дар смирны в данном случае есть пророческое извещение о том, как завершится земное служение Господне…

Нельзя, конечно, умолчать о поистине великолепном событии, когда Вифлеемские пастухи увидели многочисленное ангельское воинство. Евангелие говорит об этом так:

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»…

Созданная и управляемая Самим Христом, в наши дни Церковь является хранительницей Священного Писания и Священного Предания. Это есть источники нашего знания о рождении, жизни, учении, распятии и, главное, воскресении Иисуса Христа. Вдохновляющие и обновляющие строки Евангелия актуальны в каждое время, потому что обращены непосредственно к душе человека, когда бы и где бы он ни жил. Евангельская весть открывает человеку его ценность в очах Божиих, показывает необходимость для человека Божьего присутствия уже в его земной жизни.

Православная церковь праздник Рождества отмечает 7 января по новому стилю (что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю, которого Церковь придерживается). Этот праздник приходит к людям в час полуночной храмовой службы в сиянии свечей, в свете звезд и громком пении хора. На земле, хотя бы ненадолго, воцаряется мир, а сердца наполняются доброй волей.

В рождественском богослужении Православная церковь каждый год вспоминает все упоминавшиеся события. Через молитвенное, внимательное участие в богослужении человек имеет возможность войти в атмосферу созерцания библейских событий, попытаться осмыслить, что он может сделать для Бога здесь, в своей жизни.

Сам день Рождества Христова по гласу Церкви, «всяческая радости наполняются. Ликуют Ангели вей на небеси, и радуются человецы: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа: яко всякая лесть идольская преста и царствует Христос во веки».

Сердечно хотел бы поздравить читателей со светлым праздником Рождества Христова! Желаю всем нам иметь подлинную радость от сознания того, что Бог к нам до сих пор так близко и мы можем жить еще светлей, творя дела любви и добра.

Наталия Троянова

Задай вопрос священнику Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы религиозного характера, вы можете их лично задать отцу Евгению Руденко. Ответы будут опубликованы на страницах «Литовского курьера» под рубрикой «Задай вопрос священнику». Вопросы присылайте на эл. почту rudenko.e1978@gmail.com или звоните в редакцию по телефону 212 03 35.

Метки: 7 января, N1 (1141) 5 января, Евгений Руденко, праздник Рождества Христова