Богоявление. Крещение Господне

По количеству великих праздников ни один месяц в году не может конкурировать с январем. Посудите сами – Рождество, Обрезание и, наконец, Крещение. Про два Новых года, новый и старый, я уж и не говорю.

Крещение Господне, оно же Богоявление, оно же Просвещение и праздник Светов – торжество очень древнее. Оно наряду с Рождеством и Пятидесятницей праздновалось уже в первые века христианства. Самое раннее упоминание о нем относится ко II веку. История его появления сложная. Об этом подробней чуть позже. А пока напомню о смысле праздника.

Сведения о рождении Христа мы встречаем у двух евангелистов, у Матфея и Луки. А о Его Крещении упоминают все четверо. Нам ничего не известно о первых тридцати годах жизни Иисуса, Писание об этом умалчивает. И умолчание это дает простор для фантазии и домыслов творцам апокрифов. Почему молчали евангелисты? Вероятно, потому, что у евреев в древности совершеннолетие, духовное и социальное, наступало в тридцать лет. До этого возраста человек не имел права заниматься, например, проповеднической деятельностью. Другой причиной молчания авторов евангелий, думаю, было отсутствие каких-либо ярких внешних событий в жизни Иисуса. И действительно, что особенного могло происходить в семье небогатого плотника в маленьком городке Назарете? И как рассказать о той душевной и духовной работе, не видимой глазу, если это было не с тобой? Исключение составляет лишь случай с двенадцатилетним Христом в синагоге (Лк. 2, 41-52). Им Лука как бы намекает на то, что эта работа идет в душе и уме Отрока.

Но вернемся к Крещению. Иоанн Предтеча, который был на полгода старше Христа, начал свое служение раньше Его. Он обратился к еврейскому народу с проповедью покаяния перед пришествием в мир Господа и начал крестить людей в водах Иордана. Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески «погружаю в воду». Вода – это источник жизни. Где нет воды – там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать. Водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил человеческое зло.

Люди входили в воду по самое горло, исповедовали свои грехи и после этого выходили на берег. Иоанново крещение носило символический характер. Он сам говорил, что крестит водой, а вслед за ним придет Тот, Кто будет крестить Духом Святым. И Он пришел. Вошел, как все, в воду и «тотчас вышел» (Мф. 3, 16). Каяться Ему было не в чем. Перед этим Креститель, который хоть и был родственником Христа, но никогда Его до этого не видел, пытался остановить Иисуса. Он сумел разглядеть среди множества народа, Кто пришел к нему. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14-15).

И тут Святой Дух сошел на Него в виде голубя, а с неба раздался голос: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!» Так Бог явился в трех лицах: Отца голосом, Сына, принимавшего крещение, и Святого Духа в обличье пернатого. Поэтому в православной традиции праздник Крещения называется еще и Богоявлением.

В других христианских конфессиях тоже есть праздник с таким названием. Но там под ним подразумевается несколько другое. Сначала, во II-IVвв., в Богоявление вспоминались сразу три события: Рождество Христово, поклонение волхвов и Крещение. И праздновалось оно 6 января. Эта традиция сохранилась по сей день в Армянской церкви. А в Коптской (копты – христиане, потомки древних египтян) Богоявление было перенесено на 7 января. В IV-V веках Рождество в большинстве Церквей стали праздновать 25 декабря, а 6 января – поклонение волхвов и Крещение. В Средние века у восточных и западных христиан традиции этого праздника стали расходиться. Теперь православные 6 января (по новому стилю 19-го) празднуют Крещение, а волхвы вспоминаются на Рождество. У католиков в этот день Богоявление (приход волхвов, или Три короля), а Крещение отмечают в следующее за этим днем воскресенье.

Самое главное, почему Господне Крещение пользуется большой любовью, я бы сказал, провоцирует повышение православности сознания – это водосвятие. Накануне, 18 января, в Сочельник и в сам праздник, 19-го совершается освящение воды особым, великим, чином. В результате этого обычная вода из-под крана или в водоеме получает удивительные свойства – она не портится годами, исцеляет болезни. И имеет она особое название – великая агиасма (по-гречески – «святыня»).

И еще одна ее особенность: все эти свойства сохраняет даже самая малая капелька. Достаточно влить в большой сосуд с обычной водой совсем немного крещенской, чтобы вся она стала агиасмой. А посему нет необходимости набирать ее в эти дни в церкви десятками литров. Вполне хватит маленькой бутылочки и вам, и соседке, и дяде Васе с многочисленным семейством. Только относиться к ней надо как к святыне.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N3 (1195) 18 января, религия