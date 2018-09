Бойкот Nike: американцы жгут кроссовки

🔊 Воспроизвести

Компания Nike, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви, оказалась в центре скандала, сделав лицом рекламной кампании Just Do It звезду НФЛ Колина Каперник – бывшего квотербека футбольного клуба «Сан-Франциско», который прославился тем, что отказался встать при исполнении американского гимна.

Лозунгом рекламной кампании, которую будет представлять Каперник, стали слова: «Верь в что-то. Даже если это означает жертвовать всем».

«Я не собираюсь гордиться флагом страны, которая притесняет темнокожих и цветных. Это важнее, чем футбол, и было бы эгоистично с моей стороны не замечать, что людей убивают прямо на улицах», – заявил тогда спортсмен.

Американцы в знак протеста публично сжигают изделия этой международной корпорации и выкладывают соответствующие видеоролики в соцсетях с хэштегами #boycottNike и #justburnit.

С минувшего вторника, когда стартовала кампания Just Do It акции Nike упали на 2,5%, пишет 6 сентября издание Financial Express.

Авторы статьи напоминают, что в прошлом году аналогичный скандал разыгрался вокруг компании-производителя готовой одежды Under Armour, президент которой поддержал Трампа.

Компанию Adidas граждане страны призывали разорвать контракт с рэппером Канье Уэстом, который неполиткорректно высказался о рабстве и радовался избранию Трампа.

Спортивный клуб «Сан-Франциско», который двумя годами ранее подписал с Каперником, этим представителем угнетаемого меньшинства, контракт на 126 млн долларов, выпустил заявление следующего содержания: «Уважая такие американские принципы, как свобода вероисповедания и свобода выражения мнений, мы признаем за гражданином право выбирать, принимать ему участие в церемонии с гимном или же нет».

Этот инцидент, происшедший в 2016 году, расколол американское общество и вызвал гнев президента США Дональда Трампа, который назвал граждан, не уважающих национальный флаг, «сукиными детьми» и призвал гнать их с работы. В статье также говорится, что Каперник не играет в Национальной футбольной лиге с прошлого года. Он подал на руководство этой структуры в суд, утверждая, что стал жертвой политических преследований.

Каперника поддержала великая теннисистка-афроамериканка Серена Уильямс, также заключившая контракт с фирмой Nike. Отметим также, что в мае этого года НФЛ опубликовала новые правила, согласно которым спортсмены, не встающие при исполнении национального гимна, будут оштрафованы.

NEWSru.com