Более 10 тыс. французов вышли на манифестацию, призвав «желтые жилеты» уйти с улиц

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Манифестация нового общественного движения — «красных платков» — в поддержку правительства собрала 27 января в столице Франции 10,5 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

Такой крупной манифестации в поддержку властей во Франции не было с 1968 года, когда на Елисейских полях прошел многотысячный марш в поддержку президента Шарля де Голля. Над колонной, прошедшей в восточной части Парижа от площади Нации до площади Республики, был поднят лозунг «Прекратить насилие в стране!».

Многие участники были в одежде красного цвета — куртках, шапках, банданах, шарфах. В отличие от парижских акций «желтых жилетов», в которых в основном участвуют молодые мужчины, «красные платки» были представлены людьми среднего и пожилого возраста. Во время шествия манифестанты скандировали «Да — демократии, нет — революции!».

«Наша манифестация — это призыв к молчаливому большинству, тем людям, которые из-за происходящего в стране вынуждены каждую субботу прятаться в своих домах», — заявил инициатор движения Лоран Сулье.

Его заместитель, житель региона Бретань Тео Пулар подчеркнул, что акция направлена на то, чтобы защитить республиканские ценности и институты власти, которые подвергаются нападкам уже в течение двух месяцев. «Причем не столько со стороны «желтых жилетов», сколько со стороны экстремистов из крайне правых и крайне левых группировок», — отметил он.

Тео Пулар призвал французов к ведению общего диалога, а самих «желтых жилетов» — уйти с улиц и присоединиться к обсуждению проблем. «Стране нужно спокойствие. Пора положить конец тем проявлениям насилия на манифестациях «желтых жилетов», которые мы вынуждены наблюдать каждую субботу», — заявил депутат от правящей партии «Республика на марше» Сильвен Мейар в интервью французскому телеканалу BFMTV.

На площади Бастилии, где завершилась манифестация, присутствовали и «желтые жилеты». Они выкрикивали оскорбления в адрес манифестантов из числа «красных платков», но силам полиции удалось воспрепятствовать столкновению представителей двух лагерей.

Как сообщает Euronews, 26 января «желтые жилеты» провели во Франции одиннадцатую субботу протестов. Манифестации не обошлись без столкновений. В Париже группы протестующих строили баррикады и поджигали мусорные баки. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков задержаны десятки манифестантов, есть пострадавшие.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством. Правительство и президент пытаются наладить диалог с «желтыми жилетами».

belta.by