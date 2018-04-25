Более 200 адептов «Свидетелей Иеговы» из России попросили убежища в Финляндии

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Более 200 российских адептов организации «Свидетелей Иеговы», запрещенной в РФ, находятся в Финляндии, где они запросили убежище, сообщило 22 августа местное издание Aamulehti .

«По примерно десяти заявлениям на предоставление убежища приняты решения, большинство — отрицательные, но есть и положительные», — приводятся в публикации слова представителя департамента по делам о предоставлении убежища финской миграционной службы Юхи Симиля.

Чиновник добавил, что все, кто получил отказы, обжаловали их в административном суде, который пока принял решение лишь по одному из таких дел, оставив в силе решение миграционной службы. Симиля пояснил, что причиной отказов является то, что в РФ, с точки зрения финских властей, «нет систематического преследования в отношении всех иеговистов», передает ТАСС.

«На основании полученных миграционной службой данных нельзя сделать вывод, что в России все «Свидетели Иеговы»* находятся под угрозой того, чтобы стать объектом нарушения прав человека», — сказал он.

При этом каждое заявление об убежище рассматривается индивидуально, общей схемы принятия решений по членам организации у финских властей нет, отметил Симиля.

По данным Aamulehti, прибывшие из РФ вместе со своими семьями иеговисты в настоящее время находятся в разных частях Финляндии, половина из них приехали в 2017 году, остальные — в текущем.

Преследоване иеговистов в России

В апреле 2017 года Верховный суд России по требованию Министерства юстиции РФ прекратил деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Также ВС постановил обратить имущество организации в собственность РФ. В августе того же года Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в РФ организаций, ликвидированных за экстремизм.

Между тем в июне этого года Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность уголовного преследования адептов «Свидетелей Иеговы»*. Ранее жены арестованных иеговистов обратились за помощью к главе СПЧ Михаилу Федотову.

Правозащитники СПЧ изучили это обращение и обратили внимание на то, что ВС РФ, вынося решение о ликвидации юридических лиц данной религиозной организации, не запретил ее как таковую.

Кроме того, 25 мая 2017 года правительство РФ заверило Комитет по правам человека ООН в том, что упомянутые акты не ограничивают право граждан на свободу религии и что члены ликвидированной организации имеют возможность независимо практиковать свои верования при условии, что они не будут распространять литературу экстремистского содержания либо иным образом участвовать в незаконной деятельности.

Между тем правоохранительные органы, заводя уголовные дела на адептов «Свидетелей Иеговы», основываются именно на решении ВС, указали в СПЧ. По данным правозащитников, со ссылкой на это решение суда в отношении людей, исповедующих вероучение «Свидетелей Иеговы», было возбуждено как минимум 17 уголовных дел в различных городах России, 19 человек арестованы, еще более 20 находятся под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Предъявленные им обвинения базируются на том, что группа верующих проводила богослужение, совместно читала Библию и молилась, что интерпретировали как «продолжение деятельности экстремистской организации». Такое толкование не соответствует правовой позиции ВС РФ, подчеркнули в СПЧ.

Представители этой организации утверждают, что общины их религии «свободно действуют более чем в 200 странах мира» и «нигде в мире, кроме России, «Свидетелей Иеговы» не обвиняют в экстремизме».

NEWSru.com