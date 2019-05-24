Более 40 стран договорились об обращении с искусственным интеллектом

Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также еще шесть государств: Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Перу и Румыния − согласовали основные принципы обращения с искусственным интеллектом.
Кроме того, системы, использующие искусственный интеллект, должны «функционировать надежно и стабильно, постоянно проходить проверку на потенциальные риски». Организации и лица, работающие с такими системами, несут ответственность за соблюдение этих принципов, говорится далее в документе.
Рекомендации ОЭСР не являются юридически обязательными.
«Искусственный интеллект коренным образом меняет нашу жизнь и трудовую деятельность», − заявил глава ОЭСР Анхел Гурриа.
При этом, по его словам, он дает множество преимуществ экономике и обществу, и в то же время будит страхи и поднимает вопросы этического плана.
В ОЭСР входит 36 государств − экономически наиболее развитых стран мира, а также несколько стран с переходной экономикой, таких как Турция и Мексика.