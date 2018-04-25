Более 6 тысяч километров дорог в Казахстане станут платными

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Более шести тысяч километров дорог в Казахстане станут платными. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, до конца будущего года специальные пункты оплаты установят еще на 13 участках. Планируется, что это принесет в бюджет около 30 миллиардов тенге.

«Также до конца года планируется запуск еще 11 специальных автоматизированных измерительных средств. К 2021 году их общее количество планируется довести до 46», – сказал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

Общая протяженность платных дорог в Казахстане, таким образом, составит более 6 тыс. километров. Платными, в частности, станут трассы Астана–Павлодар, Актау–Бейнеу и Кызылорда–Шымкент.