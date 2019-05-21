Более половины респондентов считают, что новый президент должен встретиться с В. Путиным

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Более половины опрошенных жителей страны считают, что новый президент Литвы должен встретиться с руководителем России Владимиром Путиным, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса.

В опросе, проведенном Spinter tyrimai по заказу портала новостей delfi.lt, у респондентов спрашивали мнение о том, должен ли избранный президент Литвы встречаться с руководителем РФ, и были представлены возможные варианты ответов.

Восемь процентов выбрали ответ: «Да, должен целенаправленно стремиться к встрече по собственной инициативе». 36% опрошенных выбрали ответ: «Да, при случае постараться это сделать», а 20% — «да, но только по приглашению России без всяких предварительных условий».

19% выбрали ответ «нет», а еще 15% не знали, или не ответили.

В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет. Он проводился методом стандартизированного интервью. 60% опроса были проведено методом опроса «с глазу на глаз», а 40% — через интернет.

BNS