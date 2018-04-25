Более половины звонков в Единый центр помощи – без основания

Единый центр помощи утверждает, что более половины поступающих звонков бывают без основания.

В прошлом году его сотрудники ответили на 2,1 млн. звонков с просьбами о помощи, из которых около 976 тыс. сообщений было зарегистрировано и передано в соответствующие службы.

В 2017 году количество полученных звонков было больше — почти 2,2 млн., а службам было передано чуть больше 1 млн. сообщений.

Неточные и мешающие звонки, как и в 2017 году, составили около 54%. В фильтре было задержано около 238 тыс. мешающих звонков.

Наибольшее количество сообщений в прошлом году было передано полиции — почти 521 тыс., из которых больше всего было сообщений о технических авариях, насилии в семье и нарушениях правил дорожного движения.

Скорой помощи было передано около 395 тыс. звонков, но это число не включает сообщения, когда люди звонили на короткие номера скорой медицинской помощи.

Пожарные отправлялись на помощь около 34,5 тыс. раз. Происшествий, связанных с защитой окружающей среды, было почти 14 тыс.

Единый центр помощи сообщил, что общая продолжительность записей разговоров в 2018 году превышает 36 тыс. часов, и чтобы прослушать их все, потребуется более 4 лет.

BNS