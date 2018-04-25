Более семи тысяч тонн космического мусора вращается вокруг Земли

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США, Россия и Китай являются лидерами в загрязнении околоземного пространства космическим мусором. Об этом говорится в опубликованных тезисах одной из статей, подготовленных к «Королёвским чтениям» сотрудниками Московского государственного технического университета имени Баумана, на которые ссылается «Интерфакс».

«Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте — Россия, а на третьем — Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента», — говорится в тезисах. Масса мусора на орбите при этом продолжает расти — за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%.

Больше всего космического мусора образуется из-за разрушения и столкновения орбитальных аппаратов. Кроме того, орбиту засоряют отработанные ступени и разгонные блоки ракетоносителей, уже недействующие спутники, фрагменты, оторвавшиеся при запусках. По данным на 2017 год на околоземной орбите находится около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч «летающих пуль» (размер каждой «пули» около сантиметра) и около 150 миллионов фрагментов размером менее миллиметра.

Ученые отмечают, что если в околоземном пространстве обломки рано или поздно тормозятся, падают и большей частью сгорают в атмосфере, то на геостационарной орбите они могут крутиться вечно, а столкновения с космическим мусором могут привести к опасным последствиям. А в недалеком будущем ближний космос может стать непригодным для практического использования именно из-за большого количества подобного мусора.

В январе этого года Роскосмос предложил Российской академии наук (РАН) совместно разработать национальный проект, посвященный космической деятельности, уделив в нем внимание борьбе с космическими угрозами. В РАН заявили, что у США есть шесть спутников, которые следят за космическим мусором, в то время как у России нет ни одного такого аппарата.

А в июне прошлого года специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса) сообщили, что разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты при помощи лазера, который, по замыслу ученых, сможет испарять вещество с поверхности объектов космического мусора, постепенно растворяя их в пространстве. Для проведения испытаний в НПК СПП предлагали переделать в лазерную пушку строящийся трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.

NEWSru.com