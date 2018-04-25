Более ста литовских военных примут участие в учениях в США

🔊 Воспроизвести

Более ста военных Батальона мотопехоты им. Великого князя Литвы Альгирдаса примут участие в учениях в США, сообщила в понедельник литовская армия.

В США прибыли 125 военных — это рота пехотинцев с причисленными к ней единицами, сообщил BNS специалист по общественным связям батальона, сержант Ирмантас Коваленко.

Литовские военные вместе с союзниками принимают участие в учениях NTC 18.9 на калифорнийском полигоне Fort Irwin.

По сообщению вооруженных сил Литвы, военные успешно добрались в район операции, где готовятся к активной фазе учений, которая состоится с 4 по 17 августа.

«Эти учения для представителей Батальона им. князя Альгирдаса станут бесценным опытом — изнуряющая жара и пустынные условия закалят их», — говорится в сообщении.

Во время учений литовская рота будет отрабатывать операции нападения, обороны и стабилизации.

BNS