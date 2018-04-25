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Более тысячи мигрантов идут по Мексике к США

Фото Yuma Sector Border Patrol

На минувших выходных новый караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение к границе США из самого южного района Мексики на границе с Гватемалой. Об этом со ссылкой на американские миграционные власти пишет Reuters.

По предварительным оценках, в составе групп нелегалов, которые идут и едут из города Тапачула на север, — около 1200 человек. Утром в субботу, 23 марта, большая группа людей отправилась в город Уиштла в южном мексиканском штате Чьяпас: там проходили предыдущие группы мигрантов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил, что ситуация намного хуже, чем кто-либо мог вообразить. При этом он не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой.

korrespondent.net

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