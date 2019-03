Более тысячи мигрантов идут по Мексике к США

На минувших выходных новый караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение к границе США из самого южного района Мексики на границе с Гватемалой. Об этом со ссылкой на американские миграционные власти пишет Reuters.

По предварительным оценках, в составе групп нелегалов, которые идут и едут из города Тапачула на север, — около 1200 человек. Утром в субботу, 23 марта, большая группа людей отправилась в город Уиштла в южном мексиканском штате Чьяпас: там проходили предыдущие группы мигрантов.

#USBP #YumaSector agents apprehended a group of 171 illegal aliens from Central America who dug underneath an outdated portion of infrastructure on Sunday after suspected smugglers in Mexico coordinated their entry. @CBP #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/qfpSih9S4D

— CBP Arizona (@CBPArizona) March 18, 2019