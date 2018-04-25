Больничные кассы: жители покупают слишком много лекарств

По утверждению Государственной больничной кассы, жители покупают слишком много лекарств, а потом неиспользованные просто выбрасывают. По словам специалистов, если бы медикаменты употреблялись с большей ответственностью, люди могли бы сэкономить миллионы евро, сообщает LRT.

По словам экспертов, некоторые жители пренебрегают указаниями врачей и покупают лекарства на свое усмотрение.

Люди часто ведутся на скидки в аптеках, а потом препараты пылятся на полках, их срок годности истекает.

Больничная касса утверждает, что, если бы жители покупали лекарства ответственно, это позволило бы сэкономить миллионы евро. Хотя точной статистики, сколько медикаментов выбрасывают в мусорные контейнеры, нет, можно порадоваться, что все чаще жители приносят ненужные или испортившиеся лекарства в аптеку. Аптекари обязаны принимать их бесплатно.

В прошлом году у жителей было собрано более 19 тонн лекарств, а это на 5 тонн больше, чем в прошлом году.