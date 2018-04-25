Большая потеря: умер Иосиф Кобзон

Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы России 80-летний Иосиф Кобзон, дважды госпитализированный за последние два месяца в связи с ухудшением здоровья, скончался утром 30 августа.

Об этом ТАСС сообщила помощник супруги певца Нинель Кобзон. «Иосиф Давыдович скончался, — сказала собеседница агентства. — Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем». Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Кобзон был доставлен в больницу сперва в середине июня, а затем он вновь был госпитализирован 26 июля. Представители певца тогда заявили, что он проходит плановое лечение. 28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, но сестра певца опровергла эту информацию. Супруга Кобзона Нелли также отказывалась говорить о здоровье мужа, подчеркивая, что это «личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».

Однако крайне тяжелое состояние певца ни для кого не было секретом. В Госдуме РФ ранее подтверждали, что Кобзон находится в тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии . 80-летний певец, который боролся с раком более 13 лет, в последние недели не вставал с постели и вынужден был постоянно лежать под капельницей. Некоторые СМИ сообщали, что он передвигался только в инвалидном кресле.

Организм певца стал резко сдавать около двух недель назад, его жизнедеятельность поддерживали только препараты. Кобзон, действительно, впал в кому и был подключен в аппарату искусственного дыхания.

Напомним, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали рак предстательной железы. С тех пор он перенес не менее двух серьезных операций, в частности, по удалению мочевого пузыря, и находился под постоянным наблюдением медиков в Российском онкологическом центре им. Н. Н. Блохина.

— Пять самых знаковых песен Кобзона, вошедших в историю

В 2015 году Кобзону удалось получить визу для лечения в Италии, хотя он был включен в список персон нон-грата в Евросоюзе из-за его позиции по Крыму и Донбассу. В МИД Италии тогда объяснили, что это решение было «исключительным» и продиктовано «гуманизмом».

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1963 году артист окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала, а до этого отучился в Днепропетровском горном техникуме.

Советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны.

Он стал лауреатом Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011). В 2015 году Кобзон получил высшую награду самопровозглашенной Донецкой народной республики — Герой ДНР. Артист также был награжден российскими орденами «Мужества» и «За заслуги перед Отечеством», медалью «Участнику военной операции в Сирии». РПЦ наградила Кобзона орденом «Славы и чести». В 2016 году ему присвоили звание Героя России.

Помимо эстрады, Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму РФ. Кобзон являлся членом правления Федерации еврейских общин России и президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Также Кобзон известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью. Он проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке , за что в 2003 году был награжден орденом Мужества.

Пять самых знаковых песен Кобзона, вошедших в историю

В репертуаре Иосифа Кобзона около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века.

В их числе — практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы», «В городском саду» и многие другие.

Очень многие композиции из его репертуара стали настоящими хитами, вошедшими в историю. Однако среди них есть пять самых знаковых.

1. «А у нас во дворе…»

Встреча с композитором Аркадием Островским стала судьбоносной для Кобзона. Песни Островского в исполнении Иосифа Давыдовича сразу же становились популярными. Среди таких композиций: «Мальчишки, мальчишки», «Ты слышишь, Куба», «Возможно», «Песня остается с человеком».

Однако началось все с незатейливой, но очень трогательной истории на музыку Аркадия Островского со словами Льва Ошанина «А у нас во дворе…» Прозвучав в передаче «С добрым утром» весной 1962 года, песенка принесла широкую популярность Кобзону, звучала из каждого окна… А на радио вдруг обрушилась лавина писем с просьбами рассказать, чем же закончилась история, что же там случилось дальше. Островскому и Ошанину пришлось даже писать продолжение: появилась песня «И опять во дворе», в которой разговор с возлюбленной все же состоялся, напоминает КП . Песню, разумеется, снова исполнял Иосиф Кобзон — впервые она прозвучала в том же году, осенью.

«А у нас во дворе

Есть девчонка одна,

Среди шумных подруг

Неприметна она,

Никому из ребят

Неприметна она.

Я гляжу ей вслед —

Ничего в ней нет,

А я все гляжу —

Глаз не отвожу».

2. «Баллада о красках»

Кобзон исполнил множество лирических песен и романсов, они составляют две трети его репертуара. Однако наиболее известны патриотические и гражданские песни о трудовых и воинских подвигах народа. Одна из таких композиций открыла самый первый выпуск «Песни года» в 1971 году: Иосиф Кобзон исполнил проникновенную песню Оскара Фельцмана и Роберта Рождественского «Баллада о красках». Мужественная манера исполнения Кобзона с минимумом сценических движений стала узнаваемой.

«Был он рыжим, как из рыжиков рагу,

Рыжим, словно апельсины на снегу.

Мать шутила, мать веселою была —

Я от солнышка сыночка родила.

А другой был черный-черный у нее,

Чёрный, будто обгоревшее смолье,

Хохотала над расспросами она,

Говорила — слишком ночь была черна.

В сорок первом, в сорок памятном году

Прокричали репродукторы беду,

Оба сына, оба двое, соль земли,

Поклонились маме в пояс и ушли.

Довелось в бою почуять молодым

Рыжий бешеный огонь и черный дым,

Злую зелень застоявшихся полей,

Серый цвет прифронтовых госпиталей»

3. «День победы»

Как говорил композитор Оскар Фельцман: «Особенно близки певцу произведения сильные, эмоциональные, посвященные памяти поколений, связи прошлого с настоящим». Поэтому исполнение патриотических, военных песен стало «визитной карточкой» Кобзона.

Знаменитую песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова о победе в Великой Отечественной войне исполняли многие артисты. Однако каждый год все торжества Дня Победы сопровождаются песней в исполнении Иосифа Кобзона. Узнаваемая строгая торжественность сильного голоса сочетается с проникновенностью — и его исполнение стало самым популярным.

«День Победы, как он был от нас далек

Как в костре потухшем таял уголек

Были версты, обгорелые, в пыли

Этот день мы приближали как могли

Этот день Победы

Порохом пропах

Это праздник

С сединою на висках

Это радость

Со слезами на глазах

День Победы,

День Победы,

День Победы!»

4. «Где-то далеко…»

Необычайно популярный в Советском Союзе сериал о разведчике Штирлице украсили две композиции в исполнении Кобзона — «Мгновения» и «Песня о далекой родине» (боле известная как «Где-то далеко…»).

Хотя Микаэл Таривердиев вспоминал, что планировалось включить в фильм больше песен. Однако и эти две композиции стали легендарными, занимая в репертуаре Иосифа Давыдовича особое место.

«Я прошу, хоть ненадолго,

Грусть моя, ты покинь меня.

Облаком, сизым облаком,

Ты полети к родному дому,

Отсюда к родному дому.

Берег мой, покажись вдали

Краешком, тонкой линией.

Берег мой, берег ласковый,

Ах, до тебя, родной, доплыть бы,

Доплыть бы хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, где-то далеко

Идут грибные дожди.

Прямо у реки, в маленьком саду

Созрели вишни, наклонясь до земли.

Где-то далеко, в памяти моей,

Сейчас, как в детстве, тепло,

Хоть память укрыта

Такими большими снегами.

5. «Офицеры»

Репертуар Иосифа Кобзона был чрезвычайно обширен: певец исполнял классические романсы и опереточные арии, украинские и еврейские народные песни, бардовские песни…

Поэт Константин Ваншенкин отмечал: «Замечательное качество Кобзона — включать в свои программы не только песни, записанные им первым, а те, которые он считает лучшими. Он никогда не боялся исполнителей-конкурентов, всегда в этом смысле открыт…»

Так, Иосиф Давыдович исполнял печальную песню Олега Газманова «Офицеры», во времена, когда она была особенно актуальной. Как вспоминает сам Кобзон, «она была создана в те времена, когда офицеры шли подрабатывать в киоски, в охрану. Песня была тогда очень актуальна. Сейчас картина изменилась. Можно сказать, что много еще недостатков в наших Вооруженных силах, но все-таки отношение к армии совсем другое». Мимо такой острой темы он не мог пройти, особенно после того, как он совершил девять командировок в Афганистан и видел все своими глазами.

«Господа офицеры, по натянутым нервам

Я аккордами вер эту песню пою

Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея

Свою грудь подставляет за Россию свою

Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив

Кто карьеры не делал от солдатских кровей

Я пою офицерам, матерей пожалевшим

Возвратив им обратно живых сыновей

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом

За Россию и свободу до конца

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет

Заставляя в унисон звучать сердца».

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