Большая пресс-конференция Владимира Путина

🔊 Воспроизвести

В полдень в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства немного запоздал и вошел под аплодисменты в зал в 12:08. Всего мероприятие продолжалось 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на более чем 50 вопросов.

На сегодняшнее мероприятие в ЦМТ аккредитовалось рекордное количество журналистов — более 1700 человек. Собирались они в зале заранее и операция «Задать вопрос президенту» развернулась задолго до полудня. Так как организаторы обратились к прессе с просьбой не приносить с собой большие плакаты, то для привлечения внимания президента в ход пошли оригинальные прически, национальные костюмы, костюмы Снегурочки… Многие взяли с собой неожиданные атрибуты — хоккейный шлем и даже бубен (правда охрана не разрешила пронести его в зал). В зале были журналистки в папахе и в боксерских перчатках.

Начал Путин традиционно с подведения некоторых экономических итогов года, которые в цифрах оказались весьма благополучны. Расшифровка общения Путина со СМИ выложена на сайте президента РФ kremlin.ru

NEWSru.com