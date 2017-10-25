Больше точек доступа

Wi—Fi —это уже не роскошь, а повседневная необходимость. Как в Беларуси развиваются эти технологии?

Что значит загадочное словечко Wi–Fi, нынче не надо объяснять и ребенку. На очереди — общественный транспорт, где бесплатного Wi–Fi как раз не хватало. В Минске ситуацию обещают исправить к концу октября. Транспортники уточняют: правда, только на некоторых маршрутах.

Общественный транспорт, впрочем, это не только автобусы, троллейбусы и трамваи. Еще поезда, самолеты, метро и такси. Можно ли подключиться к бесплатному Wi–Fi там? В БелЖД уточнили:

— Белорусская железная дорога начала промышленную эксплуатацию услуги бесплатного беспроводного интернета в конце июля. Wi–Fi–зоны развернуты на всех 19 железнодорожных вокзалах страны. В залах ожидания и холлах, а также в комнатах отдыха в Минске и Бресте установили 103 точки доступа. Технологию перед этим более двух недель тестировали. Только за это время ею воспользовались более 17 тысяч человек — активнее всего в Минске, Гомеле и Витебске.

Беспроводная сеть AirportMinsk, позволяющая бесплатно провести в интернете уже не 15 минут в течение суток, как раньше, а три часа (в среднем именно столько времени проводит в воздушной гавани улетающий пассажир), работает и в Национальном аэропорту «Минск». Кстати, что особенно актуально для иностранных пассажиров, пройти систему обязательной идентификации пользователей и на вокзале, и здесь можно через сеть любого, в том числе зарубежного, мобильного оператора. При наличии роуминга, само собой разумеется. А вот появление Wi–Fi в метро, заявили не так давно представители «Белтелекома», зависит от экономической стороны проекта. Провайдеры думают…

Дмитрий УМПИРОВИЧ.

Метки: N43 (1183) 26 октября, Беларусь