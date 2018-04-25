Больше времени — литовскому языку

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Сейму будут представлены поправки, предусматривающие больше часов уделять обучению литовскому языку в садиках нацменьшинств и подготовительных группах, сообщает LRT.

Инициированные правительством поправки к Закону об образовании предусматривают, что в программах дошкольного развития и подготовительных группах литовскому языку должно уделяться не менее 5 часов в неделю.

В настоящее время установлено, что в программе подготовительных групп литовскому языку уделяется не менее 4 часов. В учреждениях дошкольного развития обучение литовскому языку может проходить по желанию родителей.

Новый порядок вступил бы в силу с сентября. По программе дошкольного развития дети обучаются с года до 5 или 6 лет, а подготовительные группы дети посещает с 5 или 6 лет.

Подготовлено литовскими СМИ