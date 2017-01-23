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Больше всего грузов в странах Балтии в 2016 году привлек Клайпедский порт

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 23, 16:00   |   Комментариев: 0

Клайпедский порт, который в прошлом году зафиксировал рекордно большой результат перевалки грузов, уверенно лидировал в Балтийских странах, показывают обнародованные портами данные погрузок.

В 2016 году Клайпедский порт перевалил 40,14 млн. тонн грузов – на 4,2% больше, чем в 2015 году.

Перевалка грузов в Рижском порту уменьшилась на 7,5% до 37,07 млн. тонн, в Вентспилском порту – на 16,5% до 18,81 млн. тонн, в Лиепайском порту она увеличилась на 1,2% до 5,68 млн. тонн. Перевалка грузов в Таллинском порту в прошлом году была на 10,3% меньше – 20,12 млн. тонн.

Бутингским терминалом в прошлом году было перевалено 9,31 млн. тонн нефти – на 7,3% больше, чем в позапрошлом году.

BNS

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