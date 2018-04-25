Больше всего мандатов на муниципальных выборах получили консерваторы и социал-демократы

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На муниципальных выборах в Литве больше всего мандатов получили консерваторы и социал-демократы – по 274, еще несколько мандатов консерваторы добавили благодаря участию в коалиционных списках, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Литовский союз крестьян и «зеленых» в советах самоуправлений получил 222 мандата, Либеральное движение – 126 мандатов, эти две партии также получили еще 12 мандатов в коалиции в Биржайском районе.

Партия труда получает 62 мандата, партия «Порядок и справедливость» и Коалиция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и Альянса русских – по 54 мандата.

Литовский союз свободы (либералы) получил 32 мандата, в столице еще 10 дополнительных мандатов они получили с коалицией во главе с председателем партии Артурасом Зуокасом. Литовская социал-демократическая партия получит 24 мандата на муниципальных выборах, а Литовская партия центра — 8 мандатов.

В различных самоуправлениях общественные комитеты, возглавляемые политиками разных направлений, получат 318 мандатов.

Между тем, процентуально больше голосов получил Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) – около 16%. Общественные комитеты набрали более 26% голосов.

На состоявшихся 3 марта выборах в советы самоуправлений за 1502 мандата боролись более 13 тыс. политиков. В 19-ти самоуправлениях мэры были избраны уже в первом туре, 17 марта во втором туре за посты мэров и дополнительные мандаты в муниципалитетах политики соперничали в 41 самоуправлении.

BNS