Большинство спасенных из пещеры в Таиланде школьников стали буддийскими послушниками, а их тренер вторично стал монахом

🔊 Воспроизвести Одиннадцать из двенадцати игроков футбольной команды юниоров и их тренера, спасенных после двухнедельного заточения из затопленной десятикилометровой пещеры в Таиланде, посвятили в буддийские послушники и монахи.

Церемония прошла в монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших в провинции Чианграй. Ее транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS, передает РИА «Новости» . На посвящении присутствовали губернатор провинции Чианграй, высокопоставленные чиновники, а также спасатели, врачи и боевые пловцы ВМС Таиланда, участвовавшие в операции по спасению. Двенадцатый подросток, спасенный из пещеры, является христианином, поэтому он присутствовал на церемонии как зритель.

Перед вступлением в монашескую сангху (общину) подростки и их тренер прошли процедуру острижения и бритья волос и бровей. На церемонии они получили в дар монашеские желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния.

Старшие монахи одели вступающих в общину в мантии под пение мантр в присутствии родных и гостей церемонии. Впрочем, проведенная церемония ее не означает, что школьники станут монахами навсегда. Подростки проведут в монастырях провинции Чианграй в качестве послушников девять дней, а их тренер останется монахом на целый год.

Подростков посвятили в послушники, а тренер команды Эккапхон Чантхавонг, который вырос в монастыре и прошел послушничество еще в детстве, был посвящен в монахи, отмечает канал. После смерти родителей в детстве он попал в буддийский монастырь, где научился медитировать. В пещере он научил медитировать детей — по мнению психологов, во многом именно благодаря этому оставшиеся без еды и тепла ребята смогли продержаться несколько дней до прихода спасателей.

В буддизме ветви Тхеравада, который исповедуют в Таиланде, все мужчины обязательно совершают временный монашеский постриг как минимум один раз в жизни, в подростковом возрасте. Также в стране принято временно постригаться в монахи после смерти кого-либо из близких.

Нередко мужчины в Таиланде постригаются, чтобы обрести душевный покой и восстановить психическое равновесие медитациями и молитвами после тяжелых переживаний и стрессов. На государственной и военной службе в Таиланде существует система специальных отпусков сроком до одного года для временного принятия монашеского сана.

Тайцы постригаются и ради накопления положительной кармы для другого человека, чаще всего — после смерти родителей или людей, к которым испытывают глубокую благодарность.

Юные футболисты и их тренер приняли монашество ради накопления положительной кармы для погибшего при их спасении бывшего старшего сержанта ВМС Таиланда, боевого пловца Самана Кунана. За его подвиг король посмертно произвел пловца в капитаны третьего ранга и наградил орденом Белого слона, одним из высших орденов королевства. Большой портрет Самана Кунана занимал центральное место на церемонии, на которой присутствовала вместе с коллегами погибшего и его вдова.

Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали 23 июня на севере Таиланда. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от неожиданно прибывавшей воды пропавшие. 4 июля их обнаружили спасатели. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек.

NEWSru.com