Большинство жителей Британии считают Brexit унижением страны

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Девять из десяти жителей Великобритании считают, что их страна находится в унизительном положении из-за затяжного процесса выхода из Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду, 20 марта, Sky News.

Так, 90% граждан считают, что то, как правительство ведет политику по выходу из ЕС, унижает Великобританию как страну.

При этом, из 10 оставшихся процентов семь считают, что это не является унижением, а три процентра опрошенных затруднились с ответом.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что отсрочка возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.

korrespondent.net