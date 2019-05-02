Большинство жителей Литвы не хотели бы по соседству цыган, гомосексуалистов

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Две трети жителей Литвы все еще не хотят, чтобы их соседями были цыгане, почти половина не хотели бы в качестве соседей людей с психическими недугами, столько бы не хотели бы вернувшихся из мест заключения, свидетельствуют результаты опросы.

Представленный во вторник в Вильнюсе опрос компании Baltijos tyrimai показал, что среди нежелательных соседей также лица нетрадиционной сексуальной ориентации, мусульмане, чеченцы – их по соседству не хотели бы видеть треть респондентов.

Опрос был проведен по заказу центра социальных исследований Литовского института этнических исследований при сотрудничестве с неправительственными организациями – Ivairoves Chartija и Diversity Development group.

Цыгане остаются этнической группой, получающей наиболее негативные оценки: с ними по соседству не хотели бы жить 63% опрошенных, работать вместе – 39%, арендовать жилье – 65% респондентов. Данные исследования показали, что за 14 лет позиция жителей Литвы в отношении цыган изменилась в наименьшей степени (с 77% в 2005 году до 63% в 2009 году).

Негативно оцениваются и беженцы (27%), а также представители других религиозных и этнических групп: буддисты, индуисты (21%), сирийцы, иракцы (по 18%), чернокожие (15%).

Сотрудница Института этнических исследований Вита Конставайне утверждает, что в формировании негативного отношения к цыганам сыграло и то, как эта этническая группа освещается в СМИ, как о ней говорят политики.

В качестве основной причины нетерпимости к мусульманам она указала международная события, теракты. Кривая нетерпимости подскочила после терактов 2015 года.

«Если говорить о проживающих в Литве мусульманах, например, татарах, то установки достаточно положительны», – подчеркнула она.

Она также сказала, что за десятилетие более чем на одну пятую снизилась нетерпимость к гомосексуалистам, это свидетельствует о том, что эта группа становиться «нормальным участником публичного дискурса».

BNS