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Большинство жителей Литвы выступают за сохранение летнего времени

Фото из открытых источников

Большинство жителей Литвы хотели бы, чтобы после отказа Евросоюза от ежегодного сезонного перевода часов осталось летнее время, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного по заказу министерства коммуникаций и транспорта.

По сообщению ведомства, постоянное летнее время склоны поддержать 62% опрошенных. Такой выбор в основном поддерживают люди старше 50 лет, жители районных центров и небольших городов.

Между тем, за постоянное зимнее время выступают 26% опрошенных. За зимнее время чаще вступают жители больших городов, а также респонденты, проживающие в западном и восточных регионах стран.

Десяти процентам респондентов было не важно, по какому времени жить, а 2% не ответили на вопрос.

В понедельник на встрече в Вильнюсе премьеры Балтийских стран договорились сохранить сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз (ЕС) откажется от перевода часов.

И все же премьеры пока не сообщали, какое может быть выбрано единое время — летнее или зимнее.

 Эстония хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией и это может создать сложности, поскольку сейчас эта страна хочет сохранить зимнее время.

В ЕС согласны, что от перевода часов можно было бы отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

Репрезентативный опрос населения Литвы в ноябре провела литовско-британская компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai. Были опрошены 1029 человек.

BNS

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