Большой футбол закончился – радоваться нечему

Сборная Литвы по футболу завершила отборочный цикл к чемпионату мира 2018 года в России ничьей на выезде и домашним поражением.

Подопечные Эдгараса Янкаускаса 5 октября в столице Мальты сыграли 1:1 с хозяевами поля. У сборной Литвы отличился полузащитник шотландского «Хибернианса» Викинтас Сливка. Очко, набранное мальтийцами с Литвой, было единственным в этом турнире.

8 октября сборная Литвы принимала в Вильнюсе англичан. Игру с минимальным счетом 1:0 выиграли родоначальники футбола. Единственный гол с пенальти забил форвард «Тоттенхема» Гарри Кейн.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы: «Мы не забили столько, сколько хотели, но дали возможность трем игрокам дебютировать в сборной и кое над чем поэкспериментировали. Еще было бы хорошо немного лучше играть в последней трети поля, нам этого не хватало.

Литва оборонялась всей командой, было непросто. В следующем месяце у нас будет совершенно другая проблема — предстоит играть против Бразилии и Германии».

Он отметил нападающего команды Гарри Кейна, который забил единственный гол во встрече. Этот мяч стал для Кейна 15-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Это фантастический показатель. Его умение завершать атаки находится на высочайшем уровне. В этом плане он лучший из тех, с кем мне доводилось играть и работать. Я всегда могу быть уверен, что если у него будет хорошая возможность, он ее реализует. Сборной Англии повезло, что у нее есть такой нападающий.

Я не могу нарадоваться его игре как в индивидуальном плане, так и в командном. Знаю, все хотят, чтобы я передал ему капитанскую повязку в сборной, но я не хочу торопить события», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Когда Литва гостила на «Уэмбли» в марте этого года, то Англия добилась победы 2:0 благодаря голам Джермейна Дефо и Джейми Варди.

Все три последних встречи соперников завершились победами англичан с общим счетом 9:1.

Англия заняла первое место в группе F (26 очков) и примет участие в финальной стадии чемпионата мира в России. Словаки, набрав 18 очков, заняли итоговое второе место, шотландцы стали третьими (18). Четвертое место заняла сборная Словении (15), пятое – Литвы (6), шестое – Мальты (1).

Всего в этом отборочном цикле сборная Литвы в десяти матчах одержала одну победу, 3 матча завершила вничью и 6 игр проиграла.

Инф. «ЛК»

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