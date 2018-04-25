Болтон предостерегает Сирию от применения химического оружия

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил правительство Сирии, что официальному Дамаску не следует рассматривать предстоящий вывод американских войск из страны как «приглашение к применению химического оружия».

Президент США Дональд Трамп заявил в декабре, что американским войскам удалось выполнить свою задачу по уничтожению боевиков ИГИЛ, и надобности в их присутствии в Сирии больше нет.

Заявление, которое застало представителей правительства в Вашингтоне и союзников за границей врасплох, способствовало решению министра обороны Джима Мэттиса уйти в отставку и вызвало обеспокоенность в том, что ИГИЛ может возобновить свою деятельность в Сирии.

«Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против применения химического оружия сирийским режимом и абсолютно никаких изменений в нашей позиции, что любое применение химического оружия будет встречено очень сильным ответом, как мы делали это дважды», сказал Болтон журналистам на борту своего самолета незадолго до посадки в Тель-Авиве.

azertag.az

Photo by Gage Skidmore on Visualhunt.com / CC BY-SA