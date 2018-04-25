Борьба против фейк-ньюс: очередное нововведение в Германии

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Законопроект, разработанный Кабинетом министров Германии и направленный на усложнение процедуры приобретения зарубежными инвесторами долей в немецких компаниях, будет, как ожидается, одобрен на заседании правительства ФРГ в ближайшую среду. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Правительство в представленном законопроекте предлагает снизить финансовый порог приобретаемой доли с 25 до 10 процентов — тот самый порог, после которого сделка может быть подвергнута тщательной проверке. Исключение составят инвесторы из стран Евросоюза.

Нынешний порог еще ниже, чем тот, что предлагал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер — до 15 процентов.

Нововведение коснется, в основном, компаний в оборонной промышленности, а также в сфере стратегического значения — поставок электроэнергии, пищевой промышленности и СМИ.

Правительство ФРГ, представляя законопроект, обосновывает его тем, что зарубежные инвесторы могут использовать немецкие СМИ для распространения фейковых новостей, а свое участие в фирмах — для добычи секретной информации.

azertag.az